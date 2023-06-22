【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】

▲ 隨時搞出人命！

TVB資訊節目《東張西望》繼同為《東張》主持的區永權控訴家中露台長期遭受高空擲物滋擾，昨晚（6月21日）播出《東張西望》一集，有市民投訴何文田一個居屋屋苑不斷發生相關事件。

最嚴重竟有一把11.5吋的刀從高處墮下，幸好沒有途人受傷，否則後果不堪設想！

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驚墮11.5吋刀

市民向《東張西望》報料指，高空擲物情況已維持一段時間。日前下午一把11.5吋刀從天而降後，同日晚上再有物件掉下。經過樓下的街坊四出搜查後，初步估計物件由38樓掉下，至於確實單位則未查出。

《東張西望》主持梁菁琳訪問附近街坊，他們表示屋苑高空擲物的情況屢見不鮮：「上面...樓上掉嘢落嚟囉，成日都掉㗎啦。前兩日掉把刀落嚟，好長㗎！尖㗎！好得人驚！」

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避孕套+餸汁從天而降

除了最誇張的長刀之外，還有兒童書本、電池等，嚇得令街坊不敢再在露天位置行走：「嗰日我行過，好在有瓦遮頭，如果唔係砸中就死得喇！所以我依家都唔敢行冇簷篷嘅地方。」

亦有另一街坊指，以前連糞便也試過從天而降：「以前糞便、衛生巾、避孕套、餸汁啊，我都領教過，喺呢度我都麻木喇。」

▲ （影片截圖）

同時，並指無論前門或後門，同樣出現高空擲物的情況，即使多次向管理處投訴，依然未能解決。

該屋苑樓下正正有一間幼稚園，不少家長提心吊膽，唯有兜路避免經過危險地帶。

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