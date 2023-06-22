【隱門】心月黑化終極大暴走　黃智雯過足戲癮：演員夢寐以求嘅角色

TVB劇《隱門》在昨晚（6月21日）劇情講心月（黃智雯飾）因受不住「衰老公」Mike（黃子恆飾）幻影糾纏企圖跳海，並向好友子喬（陳展鵬飾）還原「殺死」阿Mike經過。

原來Mike於捐肝給女兒前一晚縮沙，並責怪心月生唔到仔令甄家絕後；心月一怒之下動殺機，將會導致Mike嚴重敏感的番紅花加入麵包內。

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網民驚訝心月黑化

之後，心月為妨礙子喬與Madam Yeung（湯洛雯飾）發展，又在Madam Yeung面前刻意提起子喬前度，其間一抹奸笑盡顯機心，獲讚「眼神很有戲」。

對於心月黑化，網民大感驚嘆，期待後續劇情有更驚人發展之餘，更期待心月大戰葉嘯天（吳岱融飾）。

終極大暴走

據知今晚（6月22日）一集，心月將終極暴走，為了拆散子喬與Madam Yeung，借用鄰居身上氣味勾引子喬之餘，更誣陷Mike曾強姦自己搏取子喬同情；全程柔弱落淚的心月，最終一個得逞眼神極級心寒。

另一幕黃智雯（Mandy）晒演技重頭戲，落在與亡夫「幻影」對質場口，對鏡自言自語的Mandy，將心月高冷狠毒面展露無遺，演活奸角層次。

夢寐以求的角色

對於角色大暴走，Mandy受訪時指過程既痛苦又「歎」：「我睇劇本見到心月後面同之前咁大反差，我都即刻覺得原來女人要報復起上嚟都幾恐怖。呢個角色同我以往好唔同，佢好玩在係一路呃住觀眾佢係善良嘅，但去到後段原來有咁終極嘅反擊，所以我係歎緊個角色，作為演員都會好夢寐以求做咁激烈嘅角色。」

談到劇中有不少落水戲，Mandy透露原來「唔識游水」：「最記得救老公嗰場落水戲係冬天拍，當時我要著潛水衣保暖。嗰場戲講我游水好叻，但我本身唔識游水，惟有即時問武指正確游水姿勢，好彩啲人睇唔出我唔識游水。」

阮浩棕成打戲擔當

另外，昨日（6月21日）TVB官網發放《隱門》花絮，內容圍繞麻雀館打鬥戲，參與演員有吳岱融、阮浩棕、劉佩玥（Moon）及飾演「獨耳」的趙樂賢等。片段所見，不用參與打鬥的Moon表現輕鬆，等埋位時更「一舞傾城」上身、搞笑地拉著趙樂賢叫「老細」。

由於打鬥重任落在浩棕身上，躲在一旁看著劇中男友努力練習及試位的Moon竟大叫身痕：「之前打太多，依家冇得打好身痕！」

至於浩棕，則笑言最難忘是「意料之外的茶几」：「去到現場見到武指準備咗用飛機木造嘅茶几，我仲覺得唔關自己事，以為係岱融哥用嚟救我，到排戲時先發現原來係用嚟打我，我當堂個心涼咗一半！」

他續指：「拍嗰陣張茶几亦都打中咗冇保護衣嘅地方，所以花絮入面我先咁面容扭曲！」

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