【全民造星IV】榛綦遊泰大解放晒線展完美身材　穩坐STRAYZ「性感擔當」之位

STRAYZ成員何榛綦（Natalie）在今年推出處女單曲《Time To Fly》 ，以個人姿態跟樂迷見面。

榛綦參加《全民造星IV》成為20強之一而為觀眾所認識，她在年幼時就是「家燕媽媽」薛家燕旗下的女團Honey Bees成員，早前更被網民翻炒封她為「性感擔當」。

榛綦平日在IG內也會分享自己身穿泳裝、小背心、Bra Top的相，大方騷出好身材，遊泰國的她，當然把握機會「同陽光玩遊戲」。

【全民造星IV】被封家燕女團性感擔當 何榛綦與好友組STRAYZ出歌追夢【多圖】

遊泰派福利

榛綦在IG分享自己身在曼谷旅行的相，她以比堅尼配牛仔短褲上陣，盡現青春活力。

網民對榛綦的福利照都相當有「反應」，留言道：「會唔會太熱」、「呢幾張相真係可以用亭亭玉立嚟形容」、「大個女」、「好正」、「夏天 為大地帶來Nat b」。

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曾參加《造星IV》

經常派福利的榛綦甚有觀眾緣，吸引不少網民Follow她的IG及討論她。

榛綦去年參加ViuTV舉辦的《全民造星IV》，之後再跟趙展彤（Val）、黃斯琪（CK）、曾家瑩（Ariel）及林暐翹組成女團STRAYZ出道，努力追夢。

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自資出歌

榛綦今年自資六位數字推出新歌，她曾向TOPick自爆：「是出生至今的利是錢，儲了19年的利是錢。」

她解釋：「既然我真的喜歡便不能放棄，所以想透過這首歌帶出追夢一點也不易，但你一定不可以放棄。你不知道結果會是怎樣，因為我很想去做，所以便要落力去賺錢。沒理由我跟大家說要放膽去做，但自己卻不放膽去做。所以我都要咬緊牙關、努力工作。」

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