【不正常愛情研究所】KOL Berry做各種開刀手術逾100次　擲過百萬整容稱所有地方都有整

▲ 真係用咗好多錢。

由J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的節目《不正常愛情研究所》，新一集主題是「整容」。

【不正常愛情研究所】Jojo惡鬥Gillian爭做「服侍周到女友」 女僕拆解行業禁忌

最新影片推介：陳山聰專訪

由17歲開始整容

今集「有故事的人」請來整容界KOL Berry，年近30歲的Berry曾公開透露指 17歲開始打透明質酸和埋線隆鼻，19歲完成隆胸手術，各種開刀手術及微整型超過100次，現在「升呢」成美容院老闆。

談到為何踏上整容之路，Berry說：「喺𡃁模年代嗰時開始整，望住佢哋覺得好靚，當時又周街都係呢啲廣告，所以抱住半試心態，之後就泥足深陷。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

各種手術及微整型逾100次

Berry更指與曾被前男友奚落有關。談到身體曾動刀部位，Berry則豪爽謂：「除咗天靈蓋，其他地方基本上都整過。」

問到她用了多少錢整容，Berry說：「百萬一定有，入坑好容易，但修復真係好貴，係一條不歸路。」

爆整容事件

另外，一眾主持輪流爆真人真事整容事件，Jojo透露有朋友天生單眼皮，由於該名朋友媽媽認識整容醫院院長，院長遂決定親自操刀做割雙眼皮手術，豈料「失敗」收場，原因更是啼笑皆非：「院長真係係畀咗最好嘅技術佢，但個院長審美停咗喺上一個年代，割咗個比較誇張嘅雙眼皮！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R