【職場糾紛】女子飲水後肚痛胃肝病變　揭遭同事於水杯加1物「投毒」

▲ 女子飲水後肚痛胃肝病變，揭遭同事於水杯加1物「投毒」。（iStock圖片）

河北一名女子日前在網上發文，稱遭同事在水杯中「投毒」，導致胃部和肝部被診斷出病變。而事主杯中的水，被檢測含食品添加劑「亞硝酸鹽」，據悉攝入過量有機會引起中毒。

最新影片：

據《極目新聞》報道，該名張姓女事主在一間工廠工作，她20日在網上指控，上班期間遭一名趙姓女同事在水杯中投放亞硝酸鹽。她發布的閉路電視片段顯示，一名戴有口罩和手套的女子，走到一個生產設備旁邊，取得一個水杯，彎腰對水杯擺弄了一會後，將水杯放回原處。

報導指，工廠老闆的妻子喝水時發現味道古怪，翻查閉路電視畫面後，發現趙女疑似向其水杯投放不明物質，其後將影片發送到員工群組。

▲ 閉路電視片段。（網上圖片）

張女看過影片，發現水杯被投放不明物質後，前往當地派出所報案，隨後到醫院進行檢查。醫生發現她胃部有胃體充血、胃竇充血、胃糜爛的情況，肝部出現糜爛性病變。

據其丈夫透露，事發當日，張女喝水後曾出現腹痛。而她杯中喝剩的水，經化驗後證實當中含有亞硝酸鹽。

事發後，趙女的家人曾與事主丈夫協商解決方案，但雙方未達成共識。據事主丈夫表示，妻子以前與趙女一起工作，妻子的工資更高，雙方可能發生過一些不快，但後來趙女被調到倉庫工作，自此兩人便很少打交道。

攝過量亞硝酸鹽可致中毒

報道指，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會對人體造成危害，但如超出安全用量，會引起亞硝酸鹽中毒，攝入0.3至0.5克即可引起中毒，甚至死亡。

亞硝酸鹽中毒發病急速，一般攝入後1-3小時即可發病，並會出現以下症狀：

頭痛、頭暈、乏力、胸悶、氣短、心悸、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，口唇、指甲及全身皮膚、黏膜紫紺等。

假如情況嚴重，患者有機會意識朦朧、煩躁不安、昏迷、呼吸衰竭直至死亡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣