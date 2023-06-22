【癌症殺手】男子胃痛1個月體重跌4磅　不煙不酒檢查竟揭患胰臟癌【附6大症狀】

▲ 70歲男不吸煙飲酒，胃痛1個月體重下降4磅，檢查竟揭患胰臟癌。

身體出現異狀要及時就醫。近日，台灣有醫生分享案例，一名70歲男子平時不吸煙飲酒，早前胃痛一個月，體重亦下降2公斤（約4磅）。隨後疼痛感越發加劇，照胃鏡顯示胃發炎，但服用胃藥未有改善，再次求醫時，發現胰臟長有一顆3厘米的腫瘤。

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台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏在Facebook個人專頁發文分享，該名患者平時無吸煙飲酒等不良習慣，身體狀況良好，只有血糖略高。他出現胃痛已一個月，食慾尚可，但體重慢慢下降2公斤，由於他平時有做運動，所以不以為意。

隨後他的痛感逐漸加劇，甚至平躺著就會劇痛，導致晚上難以入睡，遂求醫進行胃鏡檢查，被診斷為胃炎，並獲處方胃藥，但情況並無改善，。半年以來，他接受超過3次腹部超聲波檢查，醫生均表示沒有問題。

在家人提醒下，患者再度求醫，醫生為他安排胰臟内視鏡超聲波，竟發現在胰臟的頭部有一個超過3厘米的腫瘤，阻塞胰臟管道，導致該患者的腹部疼痛，是典型的胰臟癌影像，醫生於是盡快為他轉診，評估手術可能。

林相宏醫生表示，血糖上升可能是胰臟癌早期的唯一症狀，尤其年紀愈大，風險愈高。他指出，雖然腹部超聲波最方便、最普遍，但它並非理想的胰臟篩檢工具，加上病灶愈小，超聲波準確度愈低，而胰臟亦容易被腸氣給遮蔽。

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林醫生又提到，該名患者血糖略高、體重下降、吃胃藥無效、曾短暫排過幾次灰白色的糞便，都屬於胰臟癌的警號。

他提醒，早期胰臟癌7成是沒有明顯症狀，而出現症狀的族群中，有3成是腹痛、腹脹，1成是背痛。因此當服用吃胃藥後，仍無助解決胃痛，便要多加留意，不要一直當胃痛或是椎間盤突出處理，應及早接受檢查。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣