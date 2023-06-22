【脫毛風險】少女激光脫毛光顧無牌美容院　背部嚴重燒傷滿佈駭人疤痕

▲ 少女激光脫毛光顧無牌美容院，背部嚴重燒傷滿佈駭人疤痕。

不少愛美女士都有光顧美容院脫毛的習慣，但最近日本有少女卻在美容院進行激光脫毛時，發生嚴重燙傷事故，並意外揭發有關美容院涉嫌違規經營，在沒有醫生執照的情況下，違法替顧客進行激光除毛。警方目前正以違反業務過失傷害與醫師法嫌疑向2名美容院負責人及職員作檢控。

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根據日本傳媒報導，在大阪市西區經營美容院的24歲女負責人和一名24歲兼職女員工目前因涉嫌違反當地的《執業醫師法》及過失傷害罪名而被檢控。據了解，事發當日，美容院職員向一名20多歲女顧客進行激光脫毛等療程，期間機器突然發生故障，職員於是更換備用探頭，豈料疑因不熟悉運作，沒有將濾光片裝上，就已開始激光，最終導致顧客背部嚴重燙傷。

該名女顧客事後接受訪問時表示脫毛過程中，曾覺得溫度過燙，並感到疼痛，但未有過份為意。但事後才發現自己的背部出現嚴重紅腫，需緊急求醫。醫生其後證實為1至2度燒燙傷，雖然事發距今已經10個月，她自己的背部仍留有疤痕。她亦表示，一想到自己以後結婚無法穿上露背的婚紗，就難過不已。

警方經調查指出，該美容中心自2020年12月起就至少違法對110名顧客進行雷射除毛。而被捕的2人則辯稱，並不知道除毛儀器必須持有醫生執照才能操作，否認違反醫師法。

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責任編輯：羅嘉欣