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【家庭悲劇】兩胎剛生完就被勒頸亡嬰屍藏雪櫃4年 涉案狠母：養不起

親子 13:29 2023/06/22

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韓國一名30多歲媽媽，生完2胎後就將BB勒頸死，嬰屍藏冰箱4年。

韓國京畿道水原市爆出一宗恐怖殺嬰事件，一名30多歲的女子，本身已有3名孩子，但因經濟困難無力再撫養，約5年前先殺害她剛生下的嬰孩，1年後又以相同手法犯案，直到警方近日在她家中冰箱搜出2具嬰屍才招認。該名女子週三（21日）被依殺嬰罪嫌緊急逮捕，正接受調查。

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據《韓聯社》報道，京畿南部警察廳女性青少年科週三（21日）依殺害嬰兒罪嫌，逮捕了一名30多歲女子，現正進行調查。

該女子涉嫌於2018年11月及2019年11月，各產下1名嬰兒後隨即殺害，並將屍體保存在自己居住的寓所冰箱裡。調查指出，女子此前已和老公育有12歲女兒、10歲兒子和8歲女兒，因為經濟困難卻又懷孕，才會忍痛下手殺害。

2018年11月，女子在醫院分娩，將嬰兒帶回家中後勒頸致死，翌年女子再度懷孕，於11月產後便在醫院附近以相同手法殺害，2名嬰兒遇害時都是剛出生僅有1天的小生命。

警方研判，她犯案後多年來都將屍體存放家中冰箱至今，已確認2名嬰兒的性別為1男1女。

事件被揭發是因監察院對保健福祉部進行監察過程中，發現女子雖有生產紀錄，卻沒有辦理出生登記而曝光。

水原市當局得悉此事後上門調查，但女子拒絕配合，因此於6月8日委託警方搜查。警方當天隨即持搜查令扣押搜查，女子也向警方坦承部分犯行。

女子供稱，因經濟拮据，無法再養育孩子才動殺機，她對丈夫也謊稱已經墮胎。丈夫則聲稱，他雖知道老婆懷孕，但相信老婆所說已經墮胎，並不知道她將嬰兒殺害。

「因為經濟上有困難，孩子一生下來就殺死了！」

警方現已緊急逮捕女子，預計調查結束後聲請羈押。在冰箱內發現的2具嬰屍則交由當地國立科學搜查研究院進行驗屍，以釐清詳細死因。

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責任編輯:王明芳

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