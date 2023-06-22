【尷尬婚宴】新郎隱瞞禿頭婚宴期間跌假髮　新娘崩潰：根本是詐騙

▲ 日本一名新郎一直隱瞞自己禿頭，直到婚宴期間意外掉下假髮，令新娘感到崩潰。

雙方結婚前必須坦承，才能幸福走下去。過往有不少男士不滿女方經常化妝，隱瞞自己的真面目，但日本就有男士隱瞞自己脫髮，直到結婚當日出現一些意外，導致未戴好的假髮掉下，新娘才得知愛郎原來是一名禿頭漢，當場崩潰！

據日本傳媒《日刊SPA！》報道，日本一對新人35歲的清酒釀酒廠繼承人浩介與29歲的翠，是透過相親認識。在婚禮當天有很多環節和慶祝儀式，其中當一對新人燃點每張枱上的蠟燭時，兄弟們興奮放彩帶，令浩介的頭上滿是彩帶，兄弟上前協助處理時，意外弄跌浩介的假髮，令新娘頓時感到震驚，全場人看到也感到尷尬。

浩介的兄弟見狀馬上圍著他，並替他保守秘密，婚禮主持人也急中生智立即打圓場。之後新郎和一眾兄弟都盡力隱藏不安感，繼續進行婚宴。

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沒有婚前性行為

新娘翠對老公原來是禿頭完全不知情，因為兩人拍拖期間，老公一直都戴著假髮。而且女方家庭習俗是不容許婚前性行為。婚宴結束後兩人回到休息室，新娘憤怒大罵：「這根本就是詐騙！」新娘當晚立即搬回娘家住，由得新郎自己到新居獨處。而蜜月旅行也因為工作原因，要一段時間才能出發。

幾天後，浩介親自到翠的娘家向她道歉，態度誠懇，他解釋自己的禿頭是遺傳，「都是我的錯……因為我們不能進行婚前性行為，所以我未能找個合適時機跟她說。」翠的父母接受了其道歉，一周後，翠也原諒了浩介，並搬到新居同住，兩人之間再沒有秘密。

如今已經一年多過去，據悉兩人已經誕下孩子成為新手爸媽，每天正忙於照顧孩子非常忙碌而浩介亦正為禿頭治療當中。

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責任編輯︰王明芳