【#ME TOO】遭王喬尹指控伸手進衣服摸身體　張三反擊：有性騷擾出門就被車當場撞死

▲ 真係好多人出事！

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，近日歌手王喬尹在社交平台指控曾多次榮獲金曲獎的台灣樂團「張三李四」團長張三鹹豬手，對方更傳過訊息問：「你覺得我們要在一起嗎？」

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遭性騷擾後感壓力

王喬尹昨日（6月21日）網上發千字文，控訴張三趁錄音師去抽煙，剩下二人在錄音室時，對方突然把手伸進其衣服內觸摸身體：「第一時間不知道怎麼反應，只是趕快閃躲，所以他只摸到我的背。」

之後她不敢再與張三共待同一空間，在公司總會跟其他同事在一起，後來對方發現，多次向王喬尹大罵，指為她做專輯卻不感謝他，令她大感壓力連電話也不敢接。她還指張三曾傳訊息給她說：「你覺得我們要在一起嗎？」

▲ （IG圖片）

之後有次錄音，王喬尹指張三再次趁錄音師去抽煙向她鹹豬手：「抓著我的左手彈琴的指尖，一直搓揉我因為按琴產生的繭。」其後她從其他同事口中得知原來張三是慣犯，「你應該是公司他第一個失手的公司女生了。」

事情讓她陷入抑鬱：「他給我的精神壓力，其實真正說起來，性騷擾只是鳳毛麟角，我只要想到這個人就很難受，很容易就陷入抑鬱或大哭，其實要打出這一篇真的也很害怕。」

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保留法律追究權利

張三對於被指控鹹豬手，他在社交平台發文反擊：「我不認同你用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者。」還表示：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？！」

他反指與王喬尹合作，經常有各種無理取鬧與不配合的情況，還直指她患上嚴重憂鬱症才出現這些幻覺：「公司因為你說你有憂鬱症，處處都讓你，所以有太多奇怪的舉動，都不想跟你計較，但現在你已經嚴重到有這些幻覺，甚至攻擊到我的名譽，我不得不把事實說清楚。」最後他表示保留法律追究權利。

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