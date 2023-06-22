【感動一刻】 兒子轉校當插班生進步神速 校長述家長送糉背後不平凡「小事」

▲ 陳校長分享糉子背後的不平凡的故事。

前幾天站在校門前，剛巧上課的鐘聲響起，有一位家長跑來學校，她帶點喘氣聲，拿了糉子給我，說是多謝學校老師。儘管她的兒子是中途轉校的插班生，進步卻十分之大。

道謝之際，想起手中拿著熱騰騰的糉子，這種溫熱的感覺有點奇怪。我簡單地推敲一下：首先，家長來到校門前，學生已經回校了；她拿著糉子前來，已經是第二次往返學校。那她應該送孩子回校後，看見我站在校門前，於是返回家中，再拿糉子給我。

自家製糉子材料十足

解開糉子，溫度剛好，材料十足，是自家製的味道。如果要把已經做好的糉子翻熱，有幾種方法：1. 用微波爐最快，5-6分鐘便可把食物加熱，但糉子內外的溫度會不同，水分亦會較少，甚至旁邊會有點焦；2. 用蒸焗爐焗6-8分鐘，可把糉子翻熱，食物會帶點水分，溫度會較平均；3. 傳統方法，用鍋子隔水蒸煮，時間會較長，最少須要12-15分鐘；水分較多，打開鍋子時，裡面的葉子會濕透。故此，那家長可能用上蒸焗爐或鍋子以短時間蒸煮。

問題是，我當天到達校門前的時間距離上課鐘聲響起只有十多分鐘，她的家雖在附近，來回最快也要7至8分鐘。假如她要回到家中再進行上述的翻熱步驟，幾乎沒有可能辦到；因為她再回來，上課的鈴聲剛響起。家長雖然喘氣，但未至於喘著大氣，要邊說邊停，應該是急步回來。那還有甚麼可能的做法呢？

糉子袋上的感謝話語

比較有可能是，家長一早已經翻熱了糉子，只是看看我在不在？因為有時有公務在身的話，我不一定能在校門前出現。如果我在的話，她就回家把糉子拿來；如果不在，她就留待下一次。因為盛載著糉子的袋子寫上了一句感謝的話，筆跡未見凌亂潦草，斷不是情急之下的行動；而包著糉子的抹手紙，也十分乾爽，是有足夠時間吸乾多餘水分及包裹好的狀態。因此，家長應該早有準備，只待時機。

邊想邊吃，很快就把糉子吃光，推敲也完結；而心中的溫暖卻彌久不散。雖然是小事一樁，但背後的心意卻不簡單，叫人感動。所以，只要真心待人，就算是千里送鵝毛，也會慶幸自己在這關係上有份。

因此，心中感恩，感恩學校有這樣的家長；也因為有一群好老師、一些願意求進步的學生，才能出現這件不平凡的「小事」。

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