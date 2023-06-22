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【端午節】多區舉辦龍舟比賽　大批市民沿岸觀看打氣【多圖】

社會 13:21 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

不少市民一家大小到沙田城門河兩岸欣賞龍舟賽事。（陳靜儀攝）

今日（22日）是端午節，多區舉辦龍舟比賽。香港仔的龍舟競渡大賽全日有28場賽事，共45支隊伍參加，賽程由早上9時30分持續至下午3時10分，歷時5個多小時，下午壓軸的賽事，包括漁民大龍的3場決賽，由10支漁民組成的大型龍舟參賽，是全港規模最大。

即看沙田城門河龍舟賽事情況：

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沙田城門河則上午8時30分至中午12時50分舉行小龍、中龍、鳳艇共23場賽事，不少市民一家大小趁端午節，到沙田城門河兩岸欣賞龍舟賽事。

而闊別三年的大埔龍舟賽事，於上午8時半至下午1時舉行，賽道全長500米，有56隊隊伍報名參加，全日18場賽事，參賽者約1600人。現場有市民穿上傳統服飾，跳「龍舟舞」助興。

國際龍舟錦標賽闊別四年赤柱復辦，有約170支本港及海外隊伍，吸引超過5,000人參賽。

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記者：陳麗娜

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