【令人心痛】為更多時間性侵辭職當全職爸爸 女子兩歲起遭性侵15年

英國一名31歲女子維多利亞（Emily victoria），從2歲起就遭父親性侵、虐待，時間長達15年；其父甚至還為了爭取更多時間性侵女兒，更將辭職，讓自己能「專心」在家凌虐女兒。

因媽媽忙於工作忽視女兒求救，victoria隱忍15年，直到17歲終於可以離家，擺脫父親魔掌。

綜合外媒報道，victoria近日在當地電視頻道所播放的紀錄片中憶述自己童年，稱自己看似在正常家庭長大，但她只有2歲大時，已慘遭親生父親性侵凌虐，到她8歲時，父親甚至辭職在家當全職爸爸，母親為了生計，長時間在外工作，讓她無法向母親求助。

victoria表示，父親時常將她扣留在家中虐待，不讓她去上課；且父親每次侵犯她時，原本都會戴安全套，但在她15歲後，便開始強迫她吃避孕藥，她一路忍到17歲，終於向警方報警。

維多利亞父親被捕後還辯稱，指女兒本身是一個對性很主動的女孩，所以他才會在不知不覺中，與女兒發展一段不倫關係，最後該名變態父親被判入獄14年。

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責任編輯︰王明芳