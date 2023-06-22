【漁農嘉年華】本地有機西瓜節今揭幕　主推四種西瓜及各類有機果蔬市民可嚐「本地味道」

▲ 財政司司長陳茂波 ﹙中﹚主持「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」開幕典禮 。（曾耀輝攝）

漁護署於本月至明年1月舉辦「開心香港漁農嘉年華」，並由今日（22日）舉行開幕禮「2023本地有機西瓜節」打響頭炮。市民可於今日(22日)至周日(25日)一連四日早上10時至下午6時於青衣城一期選購本地有機漁農產品。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

財政司司長陳茂波表示，此次西瓜節主要推薦四種有機西瓜，全部為本地有機種植，不需要長途運輸，可在本地生長至完全成熟後再摘下並拿到市場出售，「我相信鍾意新鮮蔬果的朋友一定會好享受嘅」。陳茂波指出，本港經濟到目前為止主要靠消費支撐，出口量仍有所下跌，他希望市民於7月16號領取第二期消費券後可以繼續加碼，開心消費，拉動經濟。開幕禮結束後，陳茂波亦前往不同檔位採購蔬果，並購入三個不同品種有機西瓜及南瓜等蔬果，滿載而歸。

最新影片推介

活動開始，隨著午餐時間臨近，越來越多市民前來市集選購薪水的蔬果。檔主林太表示，自己的檔位今日主要賣辣椒、西瓜、火龍果和荔枝，而由於今日前來的市民眾多，荔枝已經售罄。林太指，今年主要推廣的是名為「黃玉」的新品種的西瓜，因其果肉為黃色而具名，汁水豐沛；而「黑美人」西瓜則因甜度甚高而更受市民青睞。

另一位檔主Lo姊表示，從開檔以來已經做成六單生意，更加吸引到陳茂波在此購買西瓜、冬瓜及南瓜等各樣蔬果。Lo姊表示，自己所賣的西瓜當中，黃皮的「黛安娜」已經被搶購一空，而西瓜的售價均在50元一斤左右。Lo姊表示，未來幾日都會在這裡擺檔，希望能為自己的生意帶來幫助。

售賣「迷你西瓜」的明輝農莊檔主薛女士表示，自己從去年開始萌生出新想法，捨棄在土地上種植西瓜的傳統做法，將西瓜種植在花盆中並將花盆吊起，進行「空中種植」，從而得到「迷你西瓜」。薛女士的「迷你西瓜」引起了不少市民的好奇詢問，其中包括不少小朋友，而開檔未幾即有一半西瓜賣完。她表示，在第一批迷你西瓜收成後，曾送給農莊的親戚朋友試吃，沒有大家均表示格外好吃，給了她不少信心。薛女士希望，市民可以在夏天炎熱的天氣裡買一些西瓜解暑，品嚐香港本地味道。

今早家住元朗的Michelle特意帶領自己的女兒前來青衣選購有機蔬果。她表示自己曾在疫情期間，帶領女兒在大埔的農夫朋友的田地裡親自種植蔬果，所以她知道種植農作物的不易，「我諗本地有機食物都要支持下嘅」。而她和女兒已經花了400塊錢買了一個西瓜和家人分享，準備買一些秋葵等蔬菜再回家。

而亦有市民在見到新聞後特意從旺角趕來，她表示今日是過來探路，明日將會和朋友一起前來購買。她指今日自己會買一些自己喜歡的粟米、西瓜等產品，「如果有識食就更勁啦。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽