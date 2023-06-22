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【龍舟競賽】復辦龍舟賽培養團隊精神 建造界留住人才軟技巧

休閒消費 16:10 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

金城龍舟隊及其他參賽隊展開激烈的賽事，角逐冠軍殊榮。

建造業是以人為本的行業，需要大量人才來為巿民和社會建設所需。創立於1963年的金城營造集團，一直積極建設香港及參與各項社區活動，參與每屆的龍舟競渡乃集團的傳統，讓員工充份發揮團隊精神及增強對企業的歸屬感，成為留住建造界人才軟技巧。

為慶祝集團成立60周年，特別於今年贊助6月22日舉行的「沙田龍舟競賽 — 金城鑽禧盃」，為連串的周年活動掀序幕，貫徹公司鼓勵員工積極參與康體活動的宗旨，更廣邀客戶及業界友好派出龍舟隊伍，共建友誼。

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龍舟賽促進部門交流

公司行政總裁王紹恆太平紳士表示︰「我們非常重視員工的身心健康，更鼓勵員工在工餘時間參與各類型康體活動，讓同事們消閒之餘，更可促進不同部門的交流，有助建立團隊精神及正向工作態度，加強凝聚力。」

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今年的「沙田龍舟競賽」是繼2020年後首次復辦，現場氣氛份外熾熱，於上午舉行的「金城鑽禧盃」更是備受矚目的賽事。金城派出旗下康體會的龍舟隊參賽，更邀請了合作無間的業界夥伴包括俊和發展集團、機電工程署、中電、港鐵、建造業議會及香港建造業分包商聯會等參賽。

哨聲一響，激烈的賽事展開，現場龍鼓震天，健兒全情投入、悉力以赴。經過一輪龍爭虎鬥後，最後由機電工程署龍舟及划艇隊率先衝線奪冠，亞軍、季軍及殿軍則分別為中電合力龍、金城龍舟隊及港鐵龍舟隊。頒獎典禮上，行政總裁王紹恆太平紳士向得獎隊伍頒發獎盃，並向所有參賽隊伍頒贈紀念品。而金城龍舟隊於「建造業議會企業盃」中亦勇奪殿軍，成績令人鼓舞。

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