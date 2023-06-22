【網絡熱話】將軍澳男子上身赤裸曬日光浴　網民拍照公審反被批「清朝人」

▲ 將軍澳男子上身赤裸曬日光浴，網民拍照公審反被批「清朝人」。（Facebook 將軍澳主場）

過去一周陰雨連綿，近日天氣好轉，有人亦趁着放晴，到戶外享受陽光。最近在將軍澳東港城平台，就有市民在平台長凳上享受日光浴。但就有人認為，該名男子行為並不恰當，引起網民熱議。

有網民在社交平台上載數張照片，照片中一名男子上身赤裸，僅身穿一條短褲俯臥在一張長凳之上，疑正享受「日光浴」。不過拍下照片的網民似乎認為此舉不雅，指「剛剛看到有母親和女兒上平台，但馬上掉頭走人」。而他早前致電管理處，卻獲回覆指已多次勸告該名正在曬太陽的男子，每次管理員上去勸說後，他才穿回上衣。

最新影片推介

事件引起網民熱議，有人表示：

呢個公園嘅地方係咪可以比一啲人喺度咁樣做呢？ 海灘我覺得冇問題，嘅公園場所一個人霸住張長凳喺度瞓喺度曬太陽，我覺得問題先喺呢度

不過不少人卻認為是照片上載者大驚少怪：

有著波褲，有乜問題？真係“乜人諗乜野”

都2023啦，仲好似清朝人咁！

跑完步，曬下太陽，都可以比人影

海濱長廊好多人都係咁樣跑步 會唔會追住佢哋嚟勸告？

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組