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【網絡熱話】將軍澳男子上身赤裸曬日光浴　網民拍照公審反被批「清朝人」

社會 15:34 2023/06/22

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將軍澳男子上身赤裸曬日光浴，網民拍照公審反被批「清朝人」。（Facebook 將軍澳主場）

過去一周陰雨連綿，近日天氣好轉，有人亦趁着放晴，到戶外享受陽光。最近在將軍澳東港城平台，就有市民在平台長凳上享受日光浴。但就有人認為，該名男子行為並不恰當，引起網民熱議。

有網民在社交平台上載數張照片，照片中一名男子上身赤裸，僅身穿一條短褲俯臥在一張長凳之上，疑正享受「日光浴」。不過拍下照片的網民似乎認為此舉不雅，指「剛剛看到有母親和女兒上平台，但馬上掉頭走人」。而他早前致電管理處，卻獲回覆指已多次勸告該名正在曬太陽的男子，每次管理員上去勸說後，他才穿回上衣。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

事件引起網民熱議，有人表示：

呢個公園嘅地方係咪可以比一啲人喺度咁樣做呢？

海灘我覺得冇問題，嘅公園場所一個人霸住張長凳喺度瞓喺度曬太陽，我覺得問題先喺呢度

不過不少人卻認為是照片上載者大驚少怪：

有著波褲，有乜問題？真係“乜人諗乜野”

都2023啦，仲好似清朝人咁！

跑完步，曬下太陽，都可以比人影

海濱長廊好多人都係咁樣跑步

會唔會追住佢哋嚟勸告？

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記者：TOPick 港聞組

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