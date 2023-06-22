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【立法會】主席梁君彥下月率議員赴福建考察　將訪廈門自貿區

政治 15:58 2023/06/22

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立法會主席梁君彥，下月將率領議員考察福建五日四夜。(資料圖片)

繼今年 4 月，立法會議員應特首李家超邀請，赴粵港澳大灣區城市考察。立法會主席梁君彥，下月將率領議員考察福建五日四夜，了解當地高質量產業的最新發展，並探討擴大和深化港閩在不同領域的聯繫和合作，加強協同發展。

據立法會文件顯示，立法會代表團將於7月15日出發前往福州，19日晚上從廈門返港，期間會與福建省市領導、人大代表和政協會面，了解福州新區閩港合作諮詢委員會建設情況和廈門自由貿易試驗區發展，亦會考察當地文化旅遊地標，包括三坊七巷、鼓浪嶼等，又會探訪當地港商、香港留學生和退休長者。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

立法會文件指，香港是福建最大的外商直接投資來源地，亦是福建的主要出口市場。而福建是「 21 世紀海上絲綢 之路」的核心區，其中福州是福建省會，被視為海上絲綢之路 的門戶，而廈門是福建的貿易及航運中心，是國家經濟特區 之一，兩地均具重大戰略意義，可與香港優勢互補、合作推動 「一帶一路」建設。

立法會秘書處現正與福建省人民政府相關單位商討行程細節，包括各項拜訪、座談和參觀活動的時序及內容。

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責任編輯：區綽彥

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