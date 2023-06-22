  • 31°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛仔褲保養】牛仔褲幾耐洗一次?　Levi's總監揭真相提醒切勿做一事

健康 17:41 2023/06/22

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

牛仔褲幾耐洗一次?　Levi’s總監揭真相提醒切勿做一事。

牛仔褲一直受現代人所吹捧，不過對於幾耐才洗一次? 坊間似乎一直未有統一的答案。著名牛仔褲品牌Levi's設計總監保羅(Paul O’Neill）受訪時則表示，牛仔褲清洗頻率其實取決於個人喜好，但就他個人而言，「穿30至50次才會洗1次」，同時強調千萬別用烘衣機烘乾牛仔褲以免破壞纖維。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

根據外國傳媒報導，保羅接受訪問時表示牛仔褲洗得次數越多，布料顏色就會變得越淺，每次洗滌都會失去一些纖維和染色，影響耐用性。因此，他建議即使要洗，亦要「用冷水、輕柔地單獨洗滌牛仔褲」，避免褪色，最後再自然晾乾，千萬別用烘衣機。

保羅指出，牛仔褲「洗滌頻率」取決於個人喜好，沒有統一做法，又指有些人即使不洗牛仔褲，亦會找到其他方法讓牛仔褲煥然一新，例如放入冰箱、噴灑醋、晾在陽光下利用紫外線殺死細菌。
 
服飾品牌Bassik聯合創辦人瑪麗（Mary Lou Ryan）則透露，她只在非常重要的時刻用少量溫和的洗衣粉清洗牛仔褲，「如果它們有污漬，我會將其反面洗滌，以保護外部纖維。但如果你根本不想洗牛仔褲，在污漬上噴一點洗衣噴霧即可。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【洗衣機藏菌】港男拆開洗衣機內籠發現密麻麻污垢　研究：洗衣機屬細菌溫床洗衫含逾億大腸桿菌
11:07 2022/06/20
【洗衣機藏菌】港男拆開洗衣機內籠發現密麻麻污垢　研究：洗衣機屬細菌溫床洗衫含逾億大腸桿菌
【洗衫晾衫】幾耐洗一次衫最理想？　達人分享一個錯誤動作引細菌萬倍增長
18:01 2022/07/05
【洗衫晾衫】幾耐洗一次衫最理想？　達人分享一個錯誤動作引細菌萬倍增長
【洗衫晾衫】乾洗衣服會致癌？　日專家警告：勿立即收衣櫃至少室外晾3日
12:53 2023/05/02
【洗衫晾衫】乾洗衣服會致癌？　日專家警告：勿立即收衣櫃至少室外晾3日

你可能感興趣

【洗衣機藏菌】港男拆開洗衣機內籠發現密麻麻污垢　研究：洗衣機屬細菌溫床洗衫含逾億大腸桿菌
11:07 2022/06/20
【洗衣機藏菌】港男拆開洗衣機內籠發現密麻麻污垢　研究：洗衣機屬細菌溫床洗衫含逾億大腸桿菌
【洗衫晾衫】幾耐洗一次衫最理想？　達人分享一個錯誤動作引細菌萬倍增長
18:01 2022/07/05
【洗衫晾衫】幾耐洗一次衫最理想？　達人分享一個錯誤動作引細菌萬倍增長
【洗衫晾衫】乾洗衣服會致癌？　日專家警告：勿立即收衣櫃至少室外晾3日
12:53 2023/05/02
【洗衫晾衫】乾洗衣服會致癌？　日專家警告：勿立即收衣櫃至少室外晾3日
健康問題 時裝服飾 品牌 設計

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌