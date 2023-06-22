【牛仔褲保養】牛仔褲幾耐洗一次?　Levi's總監揭真相提醒切勿做一事

▲ 牛仔褲幾耐洗一次? Levi’s總監揭真相提醒切勿做一事。

牛仔褲一直受現代人所吹捧，不過對於幾耐才洗一次? 坊間似乎一直未有統一的答案。著名牛仔褲品牌Levi's設計總監保羅(Paul O’Neill）受訪時則表示，牛仔褲清洗頻率其實取決於個人喜好，但就他個人而言，「穿30至50次才會洗1次」，同時強調千萬別用烘衣機烘乾牛仔褲以免破壞纖維。

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根據外國傳媒報導，保羅接受訪問時表示牛仔褲洗得次數越多，布料顏色就會變得越淺，每次洗滌都會失去一些纖維和染色，影響耐用性。因此，他建議即使要洗，亦要「用冷水、輕柔地單獨洗滌牛仔褲」，避免褪色，最後再自然晾乾，千萬別用烘衣機。

保羅指出，牛仔褲「洗滌頻率」取決於個人喜好，沒有統一做法，又指有些人即使不洗牛仔褲，亦會找到其他方法讓牛仔褲煥然一新，例如放入冰箱、噴灑醋、晾在陽光下利用紫外線殺死細菌。



服飾品牌Bassik聯合創辦人瑪麗（Mary Lou Ryan）則透露，她只在非常重要的時刻用少量溫和的洗衣粉清洗牛仔褲，「如果它們有污漬，我會將其反面洗滌，以保護外部纖維。但如果你根本不想洗牛仔褲，在污漬上噴一點洗衣噴霧即可。」

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責任編輯：羅嘉欣