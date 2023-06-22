【體育盛事】香港國際龍舟邀請賽本周末舉行　完成任務獲贈Häagen-Dazs雪糕

▲ 香港國際龍舟邀請賽本周末舉行，下載及於Omne by FWD 應用程式上註册，獲贈Häagen-Dazs雪糕。（Omne by FWD提供）

今年香港旅發局舉辦的 2023「香港國際龍舟邀請賽」扮嘢大賽由Omne by FWD贊助，Omne是一個旨在為用戶培養健康微習慣的生活資訊平台。

市民於邀請賽期間到訪 Omne by FWD 在尖沙咀星光大道上的攤位，下載及於 Omne by FWD 應用程式上註册，即可免費獲贈Häagen-Dazs雪糕迷你杯一個。

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活動詳情：

Omne by FWD扮嘢大賽

日期：2023年6月25日（星期日）

比賽時間：下午12：30

地點：尖沙咀東海濱長廊

2023 香港國際龍舟邀請賽

日期 ：2023年6月24至25日（星期六至星期日）

時間 ：上午8:00至下午6:30（星期六）及 上午8:00至下午4:45（星期日）

地點：尖沙咀東海濱長廊

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責任編輯：陳麗娜