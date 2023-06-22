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【體育盛事】香港國際龍舟邀請賽本周末舉行　完成任務獲贈Häagen-Dazs雪糕

社會 16:05 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

香港國際龍舟邀請賽本周末舉行，下載及於Omne by FWD 應用程式上註册，獲贈Häagen-Dazs雪糕。（Omne by FWD提供）

今年香港旅發局舉辦的 2023「香港國際龍舟邀請賽」扮嘢大賽由Omne by FWD贊助，Omne是一個旨在為用戶培養健康微習慣的生活資訊平台。

市民於邀請賽期間到訪 Omne by FWD 在尖沙咀星光大道上的攤位，下載及於 Omne by FWD 應用程式上註册，即可免費獲贈Häagen-Dazs雪糕迷你杯一個。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

活動詳情：

Omne by FWD扮嘢大賽

  • 日期：2023年6月25日（星期日）
  • 比賽時間：下午12：30
  • 地點：尖沙咀東海濱長廊

2023 香港國際龍舟邀請賽

  • 日期 ：2023年6月24至25日（星期六至星期日）
  • 時間 ：上午8:00至下午6:30（星期六）及 上午8:00至下午4:45（星期日）
  • 地點：尖沙咀東海濱長廊

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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