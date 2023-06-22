【體育盛事】香港國際龍舟邀請賽本周末舉行 完成任務獲贈Häagen-Dazs雪糕
社會 16:05 2023/06/22
今年香港旅發局舉辦的 2023「香港國際龍舟邀請賽」扮嘢大賽由Omne by FWD贊助，Omne是一個旨在為用戶培養健康微習慣的生活資訊平台。
市民於邀請賽期間到訪 Omne by FWD 在尖沙咀星光大道上的攤位，下載及於 Omne by FWD 應用程式上註册，即可免費獲贈Häagen-Dazs雪糕迷你杯一個。
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活動詳情：
Omne by FWD扮嘢大賽
- 日期：2023年6月25日（星期日）
- 比賽時間：下午12：30
- 地點：尖沙咀東海濱長廊
2023 香港國際龍舟邀請賽
- 日期 ：2023年6月24至25日（星期六至星期日）
- 時間 ：上午8:00至下午6:30（星期六）及 上午8:00至下午4:45（星期日）
- 地點：尖沙咀東海濱長廊
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責任編輯：陳麗娜