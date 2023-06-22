【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯入選第三輪面試　有樣有身材被睇好成黑馬

▲ 賀怡雯有樣有身材！

TVB年度選美盛事《2023香港小姐競選》今日（6月22日）舉行第三輪面試，今次面試將會同步拍攝真人騷節目，總共26位佳麗以泳裝、才藝表演，之後再見評判，並進行篩選。

當中不少大熱莊子璇﹑Juliana﹑「翻版范冰冰」王敏慈﹑「火辣學霸」Michelle，王怡然及「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）等亦順利入選第三輪面試。

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賀怡雯有樣有身材成黑馬

身材高挑有176cm的賀怡雯（Lea）是中法混血兒，在香港出生的她，10歲便隨家人到內地生活，未參選前已是少有名氣的模特兒。

她曾受訪表示今次回流選港姐好緊張：「因為我嘅廣東話唔好，13年冇講廣東話。」

她經常在社交網分享火辣泳衣照，展現美好身段，加上打扮有型，難怪引起內地網民關注，人氣更拋離「翻版范冰冰」王敏慈，大讚Lea有明星相，絕對是三甲之選。

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