【命中註定】觀光潛艇失聯CEO之妻　竟是鐵達尼號罹難老夫婦後人

▲ 鐵達尼號觀光潛艇失聯CEO的妻子，竟然是真實鐵達尼號罹難老夫婦的後人。

載著5人前往探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan），失蹤至今已超過3天，預料供氧即將於香港時間今天（22日）約下午6時耗盡。船上5名乘客生死未卜，其中一人為深海探險公司「海洋之門」（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），其妻子Wendy Rush竟然是鐵達尼號頭等艙老夫婦的的後代，令網民大嘆非常巧合。

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綜合外國傳媒報道，Wendy曾是一名飛行員，年輕時結識了擔任航空工程師的拉什，兩人同樣熱愛冒險，1986年結婚共諧連理。據LinkedIn資料顯示，Wendy一直從事慈善工作，目前擔任「海洋之門」的傳訊總監，過去3年曾3度造訪鐵達尼號殘骸。

據《紐約時報》取得的檔案資料，Wendy原來是當年「鐵達尼號」郵輪頭等艙乘客斯特勞斯老夫妻（Isidor and Ida Straus）其中一名女兒明妮（Minnie Strauss）的後代。Isidor Straus是「梅西百貨」（Macy’s）創辦人，是政商界名流，也曾擔任紐約州議員，生前是世界第二富翁。

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而女兒明妮於1905年與韋爾（Richard Weil）結婚，後來兩人的兒子小韋爾成為紐約梅西百貨主席。而小韋爾的兒子韋爾三世，就是Ｗendy的父親。如今Wendy的丈夫拉什失蹤生死未卜，令不少網民直呼，這一切的巧合實在太詭異！

▲ Straus夫妻在發生鐵達尼號沉船時已結婚41年。（Straus Historical Society）

「鐵達尼號」於1912年4月15日撞向冰山後沉沒北大西洋，造成1,514人罹難。還原沉船事件的史詩式災難電影《鐵達尼號》（Titanic）在1997年全球上映，除了男女主角的愛情故事之外，其中最催淚的一幕，是一對老夫婦在海水湧入船艙時在床上相擁攜手離世，而這對老夫婦就是取材自斯特勞斯老夫妻。

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發生船難時，兩夫妻已結婚41年。當船艙入水下沉後，由於妻子作為頭等艙的女乘客，很快獲得救生艇上一席，但她卻選擇返回船上陪伴丈夫面對死亡。據報當時有生還者目擊兩夫妻挽手站在船上甲板，而船正在下沉。

雖然老夫妻已逝去超過一個世紀，且妻子的遺體一直未尋獲，但兩人至死相守的愛情故事感動世人。除了獲電影《鐵達尼號》改編其愛情事跡，現今在曼哈頓斯特勞斯公園（Straus Park）、梅西百貨都有紀念他們的雕塑。

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責任編輯︰王明芳