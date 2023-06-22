【我談的那場戀愛】吳君如 34度高溫下天橋來回跑　陳可辛偕女兒窩心探班

端午節是一家團聚之日，吳君如領銜主演的電影《我談的那場戀愛》在端午節前夕拍攝當日，她就在中環戶外率先團圓。

昨天（6 月21 日），君如在中環碼頭一行人天橋拍攝來回跑步戲份，陳可辛（Peter）和女兒陳是知（Jillian）甚至世姪女許恩怡（Natalie）都有到場探班打氣，現場非常熱鬧。

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未停止過流汗

雖則這天市區氣溫高達34度，各部門手足拍攝相當辛苦，但君如見到一家人到場支持，馬上給他們的熱情融化，笑歎「心都寒晒呀」（透心涼）。

在戲中飾演婦科醫生的君如，這天就身穿醫生手術裝束，配搭波鞋在中環天橋來回跑，抵著高溫和猛烈陽光下拍攝，君如笑言由今早起床如廁後，都未停止過流汗：「（拍攝時）其實我都有點擔心，幸好平日有跑步。」

影后在鬧市拍攝，當然吸引粉絲邀請拍照，剛好兩名影迷都是護士，跟君如身上的手術裝束相當匹配。

親人探班甜入心

君如亦指34度天氣下拍攝確是苦，幸而內心感到非常甜，事關除陳可辛和Jillian探班外，還有剛從洛杉磯抵港的Peter妹妹一家三口，見到家人支持，君如就說這天辛苦有價，又指今年端午節，能夠一家人團聚相當開心。「佢哋嚟到我確係『心都寒晒』（透心涼），但天氣太熱企咗一陣，佢哋都話要離開。」



難得Jillian到場，君如即席邀請女兒，姪女和Natalie 客串做群眾演員 ，但卻被囡囡KO，她笑說：「我話畀妳100元酬勞，佢都話唔好搞我，企咗半小時就走了。」天氣實在太熱，Jillian考慮不到15秒就立即拒絕媽咪，笑言情願走入商場歎冷氣。



除了君如一家外，特地到現場探班的Natalie相當識做即場萬歲，自掏腰包請大家喝凍飲，君如大讚世侄女相當乖巧。

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