【荔枝病】女子狂吃逾2斤荔枝頭暈噁心　專家揭：高糖水果反令血糖降低

▲ 女OL一口氣吃2斤多荔枝，頭暈惡心揭患「荔枝病」，高糖水果反令血糖降低。

荔枝當造，但切勿進食過量。近日，内地一名24歲李姓女子一口氣狂吃2斤多荔枝，出現頭暈、惡心等症狀，求醫揭患「荔枝病」，即低血糖症，但她奇怪為何自己吃的是高糖水果，卻引發低血糖。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，6月18日，來自成都的24歲李女士，因連吃2斤多荔枝後感到不適，於是到家附近的診所就診，結果醫生診斷她患「荔枝病」，即低血糖症。隨後李女士在診所服用葡萄糖水，觀察15分鐘無異常便離去。惟李女士奇怪，為何她吃的是高糖水果反而令血糖降低。

浙江麗水市衛健委人員解釋，荔枝含有豐富果糖、葡萄糖和蔗糖，吃完血糖會迅速升高，人體分泌大量反應性胰島素來降低血糖指標，胰島素會透過消化體內的葡萄糖來降低血糖。由於這個階段果糖未轉換成葡萄糖補充血糖，就會導致血糖急劇下降。

幼童大量進食荔枝更易抽搐昏迷

香港食物安全中心在Facebook引述有研究指，荔枝天然含有hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸）兩種化學物質，在未成熟的荔枝含量更高，這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

專家：荔枝含天然毒素

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士過去曾受訪指出，「次甘氨酸甲」及「次甘氨酸乙」常見於荔枝果實，是天然存在於果實的毒素。當果實漸漸成熟時，果肉的「次甘氨酸甲」會明顯降低，而在果核內的「次甘氨酸乙」則會大大提升。

因此，如進食未成熟的荔枝果肉會增加風險，可令進食者血糖降低，出現嘔吐或暈眩等不適症狀。若空肚進食，毒性會更快出現，因小孩體重較輕，肝腎解毒系統不及成年人，其中毒風險亦相對較高。

食安中心建議，想安心享用荔枝，就要向可靠的店鋪選購荔枝。進食之前用流動清水輕輕刷洗荔枝，再剝皮進食。以下是食用荔枝的一些小貼士：

成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒）

兒童一次食用不超過5粒為宜

切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用

糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應盡量少吃荔枝

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣