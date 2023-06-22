【鐵達尼號觀光潛艇】50年前潛艇失聯困海底84小時　英工程師剩12分鐘氧氣奇蹟獲救

▲ 50年前潛艇失聯受困海底，英工程師剩12分鐘氧氣獲救。

「鐵達尼號」殘骸觀光潛水器「泰坦號」（Titan）6月18日在北大西洋失蹤，5名乘客至今生死未卜，外界估計潛艇上僅餘數小時氧氣供應。而50年前亦發生過類似事故，兩名英國工程師受困480米深海84小時，最終在氧氣僅餘12分鐘時獲救。

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據《每日郵報》報道，現年85歲的馬林森（Roger Mallinson）憶述50年前的恐怖經歷，事發於1973年8月29日，他與同事查普曼（Roger Chapman）乘坐小型潛水器雙魚座三號（Pisces III）前往愛爾蘭凱爾特海（Celtic Sea）鋪設電纜。

當二人完成任務後，潛水器準備浮出水面期間，一個艙蓋突然打開，海水隨即湧入潛水器，經過26秒劇烈顛簸後，潛水器迅速下沉至480米的海底。

馬林森透露，當時潛水器內很冷，糧食數量不多，僅夠分配每人一個三文治，而氧氣供應只剩下66小時，他們又使用「洗滌器」（scrubber），過濾艙內的二氧化碳，並節省氧氣的消耗，這他們開始感到頭痛和昏昏欲睡，但幸運的是，艙內的電力系統仍可如常運作。

▲ （網上圖片）

當時潛水器內的溫度為攝氏10度，但濕度高達95%，艙內牆身滿布冷凝水，令他們感到更為寒冷。馬林森表示，他們因恐懼和寒冷而不斷發抖，救援人員試圖試圖聯繫他們，但卻被海豚的聲音淹沒。

我們受困的深度是之前任何潛艇救援的兩倍，上方的水足以淹沒帝國大廈（Empire State Building），非常絕望。

與此同時，英國海軍等多國合力展開救援，由於潛水器內的情況惡劣，他們必須爭分奪秒。所幸，馬林森和查普曼二人受困深海84小時後，終於奇蹟獲救，當時潛水器內氧氣供應僅餘12分鐘，而本次救援行動的最大功臣是美國海電纜控海底回收車（CURV）。

談及是次「鐵達尼號」觀光潛水器失蹤事件，馬林森表示非常可怕，「我有一種不好的預感，他們可能出了嚴重的問題，導致無法傳送訊號」。

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責任編輯：羅嘉欣