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【泰國旅遊】港航往返布吉新航綫首航　目標覆蓋亞太地區20多個目的地

社會 16:35 2023/06/22

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港航往返布吉新航綫首航，目標覆蓋亞太地區20多個目的地。（港航提供）

香港航空飛泰國布吉的新航綫昨（21日）首航，標誌著其今年第三條新航線順利開通。隨航空需求恢復，香港航空加快復辦以至新增地區航線，早前公布開辦往返香港和泰國布吉直航航線，每周4班。

為慶祝航線投入服務，香港航空分別於香港國際機場及布吉國際機場舉行首航慶祝活動。 香港航空總裁孫劍鋒與香港機場管理局代表，以及泰國政府旅遊局香港辦事處處長 Naparat Vudhivad 共同主持儀式。

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港航在登機閘口向首航乘客派發紀念品及合照。首班航班 HX741於昨晚8時20分起飛，4小時以內抵達布吉。

孫劍鋒表示，布吉是泰國最大的島嶼，為熱門渡假聖地之一。很高興將這個渡假天堂囊括到我們擴展中的區域網絡內，提供更多中轉服務和便捷的出行選擇。香港航空希望成為泰國以至世界各地的旅客，在往來香港和泰國兩地的首選航空公司。公司正致力加快恢復更多網絡，將在亞太地區覆蓋20多個目的地。

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責任編輯：陳麗娜

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