【怪物】坂本龍一配樂遺作　是枝裕和新作展示殘酷與純真角力

▲ 電影《怪物》以兩個小鎮學生在暴風雨早上失蹤，來揭示真相與誤會相互交疊的故事。（電影劇照）

享譽國際的日本導演是枝裕和，繼2018年憑《小偷家族》獲得康城影展金棕櫚大獎後，去年以首部韓語電影《孩子轉運站》替主角宋康昊摘下康城影帝獎座。事隔僅一年，即憑最新電影《怪物》入圍今年第76屆康城影展主競賽單元，並勇奪康城最佳劇本，令新作萬眾矚目。

集合日本3大影壇巨擘的《怪物》，為導演是枝裕和銳意力求突破之作，罕有不兼任編劇而專注執導他人撰寫的故事，由《東京愛情故事》、《四重奏》神級編劇坂元裕二精心撰寫劇本，加上《末代皇帝溥儀》殿堂級音樂大師坂本龍一離世前最後一次為電影配樂，令全球影迷珍而重之，期待能一窺這部影壇絕作。

導演談及為何選擇與編劇坂元裕二合作時，道出了兩人間的共通點：「我一直對沉浸在加害者遺族、棄嬰收容、小孩子冒險旅行和另類家庭等題材的創作者如坂元裕二懷着親切感。

當然，我和坂元裕二處理作品的方式不盡相同，他將這些題材轉化為難以置信而又令人着迷的故事，讓我既羨慕又敬畏。這次我們有緣合作，我身為導演，必須和這一份精采的劇本好好決一勝負！」

▲ 永山瑛太飾演戲中的保利老師，也是電影中校園暴力事件的核心人物。（電影劇照）

金像實力演員主演

編劇、導演加上配樂均為殿堂級大師，主演群同樣集結眾多頂尖實力巨星，包括《小偷家族》日本金像影后安藤櫻、日本金像男星《乒乓情人夢》永山瑛太；以及兩位童星《世界奇妙物語》的黑川想矢、《勿說是推理》的柊木陽太；還有《鎌倉物語》高畑充希、《半澤直樹》角田晃廣與《藉着雨點說愛你》中村獅童；加上《阿信的故事》田中裕子演冷漠校長，難得一見的強大卡士陣容，更令影迷們萬分期待。

電影《怪物》分為3個章節，先後以「母親早織」、「老師保利」以及兩個男孩「湊與依里」3個不同的敘事觀點與角度，來呈現同一宗校園暴力事件的始末。

故事發生在一個背山面湖的郊區小鎮，某夜，單親媽媽麥野早織（安藤櫻飾）在家中陽台眺望附近商住大廈的大火，為11歲的兒子湊（黑川想矢飾）提出的奇怪問題而感到不解：「移植了豬腦的人，是人？是豬？」與此同時，湊身上頻繁發生奇怪的小事，如丟失一隻鞋子、從水瓶中倒出泥水等，讓早織暗暗擔心兒子是否遭遇校園欺凌。

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真相與誤會的故事

後來夜歸兼滿身傷痕的兒子向她哭訴保利老師（永山瑛太飾）說：「湊的腦袋已經換成了豬腦」。

一怒之下早織憤而向校長（田中裕子飾）投訴，指保利老師欺凌兒子，甚至毆打了他，然而校長則因自己年幼孫子去世而顯得心不在焉，只將事件記錄在案便不了了之。保利老師的道歉亦相當不情不願，只表示：「很遺憾引起了誤會。」甚至在早織不斷爭持後向她說：「你的兒子欺負了別人啊，他在家也會持刀或者其他利器嗎？」

校方人員的態度讓早織怒不可遏同時擔心焦慮，沒想到幾天後學校一改口風，保利老師亦承認了自己的暴力行為並且向其道歉，事件繼而被當地報紙大肆報道。

就在早織以為所有事情告一段落之際，兒子湊卻在強風暴雨靠近的那個早上失去了蹤影。故事疑團重重，真相和誤會交疊，到底誰是怪物，彷彿難以看清。

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