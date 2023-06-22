【兩性關係】妻子帶人踢門捉姦與情婦對質 出軌丈夫持菜刀掐妻頸

▲ 老公出軌同情婦同居，老婆上門踢門竟被老公持菜刀又掐頸，恐怖！

婚內出軌，還要對老婆付諸暴力，真的無法原諒！內地有男子婚內出軌和情婦同居，老婆發現後帶人上門理論，發生肢體碰撞，且闖入睡房與情婦對質。男子為保情婦，先從廚房拿出一把菜刀衝向老婆，幸好老婆同行友人及時阻止，之後男子又用另一隻手捏住老婆頸部。幾經交涉，他才同意鬆手，險釀成意外。

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據內媒《月亮湖視頻》報道，網上流傳片長2分40秒的視頻，事發於江蘇，影片看到身穿藍色連身裙的老婆與只穿上身睡衣及內褲的老公堵在睡房門前推攘，老婆堅持要入內查看，但丈夫卻頂着門不讓，更將她推開。老婆同行男性友人即時大聲斥責，女子就趁機上前踢門，有人建議她「把門踢開」，畫面一度中斷。

身穿綠色上衣的男性友人，身材魁梧，他把出軌夫推開，並斥罵他通姦「你偷人」。老婆乘機打開房門，她身旁1名女友人立即舉機拍攝。睡房內有1名身穿灰色背心睡裙的女子，正是老公同居女友，她坐在床上拿起手機表示「我要報警」。老婆與拍片的友人怒掟梳妝台上的護膚品和化妝品，並大叫「我們還沒有離婚呢」，而友人就準備報警。

此時，老公突然右手持菜刀衝入睡房，將擋在中間的男友人撞開，直奔向站在窗邊的老婆面前。男友人用力拉着他持刀的手，而丈夫就用左手捏住老婆頸項，之後又抽回左手想奪刀。被捏的老婆趁機逃開，而男友人就繼續與她老公僵持。

後來，老公的情婦見狀即上前拉着他手臂，試圖令雙方冷靜，並表示「有話好好說」，而老婆的同行友人就要求他們取出離婚證。雙方糾纏了片刻後，老公同意鬆手，而男友人就奪去菜刀掉到另一邊。

影片到此結束，未有交待事件中有否人受傷及後續情況。有網民就認為人夫出軌，被老婆踢門也不應該拿刀，「過不了就離吧，非要這樣，難看！」。

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責任編輯:王明芳