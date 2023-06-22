  • 31°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「水雞光」朝比奈彩將旋風式訪港　自認「辣妹」好辛辣食物：刺激血液循環

娛樂 17:22 2023/06/22

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

日本「九頭身女神」朝比奈彩於6月25日應連鎖式米線店邀請旋風訪港，並於翌日（6月26日）出席新品發佈會。
 
朝比奈彩於2020年憑全球熱播的Netflix日劇《今際之國的有栖》爆紅，在劇中飾演的「水雞光」多場以三點式上陣的打戲，令觀眾拍案叫絕，更「神還原」漫畫尾聲部份以赤手空拳對抗反派「佐村隆寅」一幕，一打成名！

【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】

朝比奈彩在《今際之國的有栖》演水雞光人氣急升。

運動健將朝比奈彩

現年29歲的她讀書時是田徑高手，跑步跳遠瓣瓣掂，難怪在劇中多場動作戲均親身上陣，遊刃有餘。

《今際之國的有栖》播出至今，網上熱度不減，去年底播出的續集，帶挈朝比奈彩成為各大品牌的寵兒，早前更到巴黎出席活動，與韓國「臉蛋天才」車銀優同場；社交平台的粉絲更由劇集開播前的10萬人，激增至164萬人。
 
朝比奈彩對獲邀來港出席食店新產品發布會表示興奮，因為這次是她第一次到香港工作，而且首次與香港品牌合作便是曾一度在東京大排長龍的食店，猶感非常榮幸，而且因為之前在日本未有機會品嚐，今次可以趁今次在香港食。

    點擊圖片放大
    +2

食辣刺激新陳代謝
 
此外，她自認是「辣妹」，對辛辣食物情有獨鍾：「特別喜愛麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嚐更能夠驅寒，適量進食好處良多。」

朝比奈彩對飲食如此有心得，難怪著比堅尼時零贅肉。

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
16:05 2020/12/28
【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
【時裝穿搭】《今際之國》女演員私下穿搭大反差　「紅心皇后」原宿系被封日版Lady Gaga
19:36 2023/01/11
【時裝穿搭】《今際之國》女演員私下穿搭大反差　「紅心皇后」原宿系被封日版Lady Gaga
【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】
18:11 2020/12/27
【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】

你可能感興趣

【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
16:05 2020/12/28
【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
【時裝穿搭】《今際之國》女演員私下穿搭大反差　「紅心皇后」原宿系被封日版Lady Gaga
19:36 2023/01/11
【時裝穿搭】《今際之國》女演員私下穿搭大反差　「紅心皇后」原宿系被封日版Lady Gaga
【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】
18:11 2020/12/27
【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】
朝比奈彩 演員 電視劇 今際之國的有栖 Netflix 娛樂人物職業 Keep Fit 譚仔國際（02217）

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌