「水雞光」朝比奈彩將旋風式訪港　自認「辣妹」好辛辣食物：刺激血液循環

日本「九頭身女神」朝比奈彩於6月25日應連鎖式米線店邀請旋風訪港，並於翌日（6月26日）出席新品發佈會。



朝比奈彩於2020年憑全球熱播的Netflix日劇《今際之國的有栖》爆紅，在劇中飾演的「水雞光」多場以三點式上陣的打戲，令觀眾拍案叫絕，更「神還原」漫畫尾聲部份以赤手空拳對抗反派「佐村隆寅」一幕，一打成名！

【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升 自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】

▲ 朝比奈彩在《今際之國的有栖》演水雞光人氣急升。

運動健將朝比奈彩

現年29歲的她讀書時是田徑高手，跑步跳遠瓣瓣掂，難怪在劇中多場動作戲均親身上陣，遊刃有餘。

《今際之國的有栖》播出至今，網上熱度不減，去年底播出的續集，帶挈朝比奈彩成為各大品牌的寵兒，早前更到巴黎出席活動，與韓國「臉蛋天才」車銀優同場；社交平台的粉絲更由劇集開播前的10萬人，激增至164萬人。



朝比奈彩對獲邀來港出席食店新產品發布會表示興奮，因為這次是她第一次到香港工作，而且首次與香港品牌合作便是曾一度在東京大排長龍的食店，猶感非常榮幸，而且因為之前在日本未有機會品嚐，今次可以趁今次在香港食。

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食辣刺激新陳代謝



此外，她自認是「辣妹」，對辛辣食物情有獨鍾：「特別喜愛麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嚐更能夠驅寒，適量進食好處良多。」

朝比奈彩對飲食如此有心得，難怪著比堅尼時零贅肉。

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