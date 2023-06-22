【區會改革】麥美娟︰區議會有新職能　將就文化體育活動接受諮詢

▲ 麥美娟今日透露，區議會有新職能，是就着如何推廣地區的文化體育活動接受政府諮詢。（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟今日透露，區議會有一個新的職能，是就着如何推廣地區的文化、體育、藝術活動接受政府的諮詢，並就如何舉辦相關活動，給予政府意見。

麥美娟今日出席端午節沙田龍舟競賽活動後會見傳媒指，當完善地區治理建議方案通過後，區議會有一個新的職能，其中一個是就着如何推廣地區的文化、體育、藝術活動接受政府的諮詢，並就如何舉辦這些活動，給予政府意見。她續指，民政事務專員作為區議會主席，會在「社區參與計劃」中，申請撥款，在地區舉辦有關活動。

最新影片推介

她表示，龍舟比賽或活動，過往每一區都有定期舉辦和推廣，龍舟活動不但可以弘揚中華文化，亦可訓練年輕人團隊精神，過去在地區上都有很多發展和推廣龍舟活動的機會。她相信，龍舟活動會像以往一樣，繼續是在地區推廣的宣傳活動之一。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥