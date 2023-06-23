【Omakase】「權八」九龍旗艦店飽覽無敵維港景　增設廚師發辦區優質食材平民價錢

▲ 「權八」居酒屋於尖沙咀北京道一號開設首間九龍區旗艦店，新店更增設The Kabuki壽司廚師發辦（Omakase）專區。

「權八」貴為日本的殿堂級的居酒屋，以手打蕎麥麵、炸鮮蟹肉餅及招牌燒物等食物聞名。本年一月更於尖沙咀北京道一號開設首間九龍區旗艦店。最令人期待的是，新店更增設The Kabuki壽司廚師發辦（Omakase）專區，用上當季得令之食材去製定菜單。

最新影片推介︰

Omakase餐區的長桌設有12座位，以從天花延伸到地的木屏作為分隔。由於位高28樓，食客坐在斜裁落地玻璃窗前可以飽覽無敵的九龍半島城市景觀，高度加分！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新鮮的魚料每日由日本直送，再由壽司主廚張俊邦師傅烹調處理。權八為它訂的價還十分親民，一個「Kabuki Premium」的廚師發辦午市套餐，包括了茶碗蒸﹑5款前菜﹑廚師發辦壽司10件﹑卷物1件﹑湯及甜品，只是人均$880一位。近20道的料理，均用上當造﹑優質的食材，是日我們還叫了一支清酒，碰杯起筷，人生一大享受啊！

現時踏入夏天的季節，張俊邦師傅為食客準備了「不時不食」的食材，好像有以稻草炙燒的鰹魚﹑熟成了10天的大﹑中拖羅壽司﹑海膽壽司﹑北寄貝壽司﹑鯖魚壽司、鮟鱇魚肝奈良漬等等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當中，印象最深刻之一的料理，是手掌般大的蠔——「令和之怪物」，肉質十分飽滿，把蠔滑入口後，散發著極鮮的甘甜味。

平常聽得比較多的「左口魚」，權八為食客奉上較罕有的高級版「兄弟」右口魚，它的肉質較有咬口，而油脂量比左口魚更為濃郁。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

用餐快完結時，侍應端上了一碗魚湯。打開蓋子，已經有濃烈的魚香味撲鼻而來，魚湯不只呈現奶白色，而且它上面多了一層黃金的魚油脂，絕對是把所有魚骨及魚料的精華都熬製成眼前這一碗湯，所以入口確是極度的鮮味，十分難忘。

最後，則以權八有名的「十勝紅豆綠茶雪糕最中餅」作為甜品。雪糕的綠茶味道剛剛好，不會太淡或過濃，這樣配合十勝紅豆的甜度是非常合襯。由於綠茶雪糕呈球狀而且頗大，適合把上層的最中餅拿出來，然後用匙羹把一些雪糕及紅豆放到上面吃，最是享受。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰岑小燕