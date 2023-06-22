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【臭腳送壽司】頑童抬高雙腳放近迴轉壽司帶　家長懶理激嬲食客︰好嘔心！

育兒經 18:24 2023/06/22

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台灣一名頑童把雙腳放近迴轉壽司帶，惹起鄰桌食客不滿。

日本著名迴轉壽司店「壽司郎」曾被惡搞，其後不少人有樣學樣在其他壽司店製造麻煩。台灣一名網民近日到一間迴轉壽司店用餐時，驚見鄰桌有小孩脱鞋抬高雙腳貼著迴轉壽司帶，雙腳不斷郁動，全程不見家長阻止，令他大感嘔心。

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該名網民在《爆料公社》上載片段並發文表示，前日（20日）晚上與友人到台北車站某間連鎖迴轉壽司店用餐時，竟見到「腳丫迴轉事件」，他指隔鄰有小孩脫下鞋子，把穿有襪子的雙腳抬高放近迴轉壽司帶，離壽司盤相當貼近。所以他拍下影片，希望提醒店方和家長做好監管。

僅擷取一小段（影片），甚至還有距離更近的接觸，家長完全不管嗎？

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網民︰味道一下就上來了

帖文一出，網民紛紛留言質疑︰「家長都不管嗎？」、「家長要注意小孩的動向啊」；有網民又笑稱︰「那味道一下就上來了」、「用腳吃壽司這麼勵志？」，事件也嚇怕了網民不敢再去吃迴轉壽司，「也有頭靠在轉盤上的，頭髮會碰觸到盒子」。

不過，有認為樓主應該當時就要出聲制止，「看起來是個孩子，直接過去跟對方說一聲好像不難」、「直接跟店家講制止他就好了啊」、「在台灣沒事的，在日本會賠到脫褲」。

據台灣《三立新聞網》報道，迴轉壽司店方對事件不回應，台北市衛生局食藥科表示，目前尚未收到民眾投訴，會先根據該名網民的帖文內容派員到店家徹查，如證屬實將會處罰。

責任編輯︰王明芳

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