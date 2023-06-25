【育兒心得】觀兒童電影《留聲》後感 黃永樹小學校長：父母言行是觸動孩子情緒火藥引

▲ 保良局黃永樹小學組織家長及學生觀看電影。

我們可以看見聲音嗎？近日，我觀看了一齣兒童電影：《留聲》——看見了孩子的心聲。

電影是一位會說故事的人，娓娓道出每一個孩子成長的心聲。電影也是一面反映現實的鏡子，它用「光仔」的故事，提醒了我們：每一個孩子都是以一顆最純粹的心來到父母的生命中探險，學習成長。

孩子的世界看似簡單，但心理的發展卻殊不簡單。父母是每一個孩子最珍貴的寶藏，所有的幸福感都來自家庭。父母的一言一行，是觸動他們「情緒」的火藥引。能夠從父母身上得到關懷，孩子會幸福得如沐春風，甜在心頭一輩子。相反，如果他們感覺：「我被嫌棄了」的時候，情緒也可以在須臾之間墮進無垠的黑洞。這種苦澀也會令童稚的心靈隱隱作痛，烙印在腦海的長期記憶中。

在營營役役的生計壓迫下，成年人患上對生活麻木症的程度，已嚴重到連感應自己孩子的喜怒哀樂的天賦也喪失了！別小看每一個考驗：學業的問題難關、身體的奇妙變化、朋友之間的無聊嬉戲……人生的每一場大大小小的悲歡離合，都可以成為孩子難以攀越的青春高牆，不易征服的顛簸浪濤。成年人都不善於處理的生活壓力，難道少不更事的孩子可以從容面對？當你想孩子獨立處理問題的時候，可曾想過他心中正在期待你的拯救？



父母啊！父母啊！如果你們的目光只瀏覽手機上的藍光屏幕，耳朵只專注在電視角色裏的對白，嘴巴只會嘮嘮叨叨的發出指令，那會使與生俱來自動偵測心聲的「親子連心系統」功能退化，就會錯失了聆聽孩子傾訴的機會。誰都曾在成長時遇上患得患失的迷惘，無端的抑鬱可以破滅孩子純真的幻想，更可以變成困擾的幻聽和幻覺。

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只有父母強壯的肩膀和強勁的臂彎，才是孩子最信靠的扶持力量。心聲可不是聲波，它不會自動進入耳窩裏。它是寄居在孩子心扉的秘密客人，我們要用幸福的鑰匙和真摯的愛念，才可以開啟它、感應它和哺育它！

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