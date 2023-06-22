【校服打卡】小紅書潮流内地遊客穿香港校服打卡　邊套校服全港最經典？

▲ 小紅書竟掀起穿香港校服打卡，大家覺得邊套最靚呢？

内地遊客在小紅書分享來港旅游攻略，繼早前令麥當勞道成為打卡熱點後，最近再興起「穿香港校服」打卡，更分享在香港購買校服的攻略。雖然此舉引起香港網民爭議，事實上相對於内地的校服，香港的校服的確甚具特色，尤其是女生校服款式具備濃厚的復古風味，既有旗袍、長衫，也有連衣裙、甚至水手服等，不少名校的校服更加有獨特設計，令人一眼就知道學生來自哪間學校。

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香港名校校服是學生身份的象徵，有内地游客專程來港購買校服打卡，不過有本港的網民不認同此做法，皆因校服對學校歸屬感的象徵，尤其是歷史悠久的名校校服，見校服即知中學，有家長及學生更視能穿上名校校服是一種榮耀，不是隨便穿上來打卡。

香港五大特色女生校服

1.九龍真光中學

九龍真光中學的校網上詳細講述校服的歷史，指自創校以來，真光女兒都身穿樸素的淺藍色長衫，頭結孖辮。作為華南的第一所女子學校，校服的設計除要表現「女子讀書人」的形象外，更希望能培養學生成為「語禁高聲，喜禁大笑，行禁闊步」的端莊淑女。

學校的長衫樸素優雅，穿在學生身上，就是傳統與現代結合，希望學生除擁有中國女性優良美好的傳統外，亦同時兼備現代女性果敢、堅毅、不讓鬚眉的特質。

2. 拔萃女書院

拔萃女書院以天藍色領配以白色全身裙，而袖口、腰部及裙邊都是採用天藍色，口袋上的校徽標志則為DGS，是香港歷史上較為悠久的校服裙，一眼就認得。

3. 瑪利諾修院學校（中學部）

瑪利諾修院學校是西歐古堡式結構的建築物，校舍充滿古典風格外，校裙亦是一大特色。瑪利諾校服是一套兩件頭款式，上身白色恤衫配襯一條白色領帶，下身則是一條粉藍色窄身半截裙，穿起來恍如一名中環OL。

4. 寶血會上智英文書院

石硤尾寶血會上智英文書院的校服，是不少學生妹夢寐以求的藍白水手裝。校服分為兩件頭，白色上衣配寬大及延伸至背後的衣領，藍色領帶，領口及袖口有兩條藍色簡約線條，時尚感十足。而下身為深藍淨色半身百褶裙，令整套校服充滿日系。

5. 銅鑼灣聖保祿學校

銅鑼灣聖保祿學校的蘇格蘭格仔裙一直深受歡迎。校服兩件頭款式，上身白色恤衫搭格仔領帶，而下身是經典的紅藍格仔的百褶裙，具英國的古典優雅風味。

不過，講到香港最靚的校服，有網民則指莫過於上世紀70年代新法書院的海軍風藍色襯衫與白色百褶裙經典搭配，由於設計屬於香港甚少使用日水手裝校服，當年成為新法書院的名物，更被視為最時尚校服的想象，不少劇集也會選用新法的校服作戲服。不過，新法書院已於2012年9月停辦，極富時尚的水手校服也隨之消失。

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責任編輯:王明芳