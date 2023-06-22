【我們的十八歲】溫碧霞曾反叛離家出走　拍戲改變人生盼養子同樣勇敢追夢

▲ 溫碧霞對人生無悔。

對不少觀眾來說，對溫碧霞最難忘是劇集《封神榜》和《火玫瑰》的演出。事實80年代初已出道的溫碧霞，憑電影《靚妹仔》打響名堂，亦令她確定了要當演員的決心，至今日擁有幸福家庭，電影夢從沒有減退。

由她兼任監製及演出，籌備了5年的新戲《我們的十八歲》，是一個探討原生家庭對女性成長影響的故事，溫碧霞（Irene）亦把許多自身經歷放入電影中。

她感恩今次有很好的幕後團隊，包括導演徐欣羨及兩位編劇陳詠燊及陳雅莉，透過兩位少女主角（林千渟和楊偲泳），表達到女性的成長心路歷程；以及由80年代至今的社會變遷。

緣何想拍一套半自傳影片，Irene解釋：「每個人的背景和成長經歷可能未必一樣，但當中遇到的迷失、挫折，都會有共同的地方，希望主角們的成長經歷，會令大家感到共鳴，也可以找到共同的成長回憶。」

▲ 溫碧霞自言會以演員為終身職業。（湯致遠攝）

曾跟家人鬧翻

電影以調景嶺作背景（拍攝時則主要在茶果嶺取景），拍攝時讓溫碧霞感觸良深，因她正是在當年還未成稠密住宅區的調景嶺長大。她憶道：「爸爸原是國民黨軍人，帶着家人走難來港，在調景嶺重建家園，小時候家裏很窮，村屋的屋頂落雨會漏水，一打風便會驚。」

雖然生活艱苦，但她記憶中的童年都是快樂。「因為可以在山邊四圍走，很多花草樹木，又會在家中的牆塗畫，直至現在我仍很喜歡繪畫，也是這個原因。」

不過，溫碧霞坦言父親對女兒管束很嚴，小時候很少機會可以離開調景嶺，一放學便要回家，故她到了反叛期的年紀，就特別頑劣，經常逃學，跟朋友去Party、Disco、食煙飲酒。「有次我玩到很夜才回家，爸爸震怒，我跟他吵起來，媽媽摑了我一巴，之後我便離家出走。」

在她離家的日子，在街上遇到星探發掘，15歲入行拍了第一部電影《靚妹仔》，人生路自此改變。

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演戲感受人生

當年的反叛女學生，去到五光十色的電影世界，便被銀幕的魔力迷住。「我未學過做戲，在《靚妹仔》的戲份也不重，但那個角色的敢作敢為，好像就是自己的寫照，令我覺得演戲很好玩，像可以經歷其他的人生，那刻起便決定要做好這個工作。」拍戲找到人生目標後，溫碧霞跟家人的關係亦修復。

拍戲的環境許多時不如外人想像風光，有很多不為人知的辛苦，溫碧霞卻從沒有想過放棄。「我又沒想過自己那麼捱得，可能我好勝，而且我真的很喜歡演戲，故從沒有後悔過入行，每一部戲都令我有所成長，學懂不同的人生道理。」

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任演員多年，她有不少難忘演出，如跟關錦鵬合作過《地下情》、《胭脂扣》，獲得很寶貴的經驗。「關錦鵬是一位很好的導演，會跟演員談天，講解角色背景，讓演員可以對劇本有更多了解，令我對演戲的知識增加。」

另外《停不了的愛》、《中國最後一個太監》都是她滿意的演出。「電視劇方面，我就很喜歡《火玫瑰》的角色海潮，因為性格真的幾似我。」

自由教導養子

演藝生涯走過千迴百轉，2000年溫碧霞跟商人何祖光結婚，二人婚後共識不生育，13年前夫婦在內地領養了一名孤兒，一家三口樂也融融。

現時養子亦長大，正在美國升學，因此令她有更多的心思放回事業，近年更成立了工作室，除製作電影，也有經營自家服裝及紅酒品牌。

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問她是否要當女強人？Irene笑道：「其實我性格不適合做生意，只是喜歡設計，市場營銷方面就交給同事了。」

她回想童年可能被家人管教嚴束，故長大後喜歡無拘無束，親子方面同樣採取自由式教育。「我好享受跟兒子在生活上的互動，但我會給予很大自由度，像他做功課，我好少會主動教，因自己也是這樣獨立地成長，故不想他依賴別人。」

現在兒子出國讀書，便是希望他可以自由發展興趣，溫碧霞雖有點不捨得，也會適時放手。「人是好奇怪，當不在一起生活，會更加懷念和珍惜關係，他可以去找尋自己的理想，我也會努力做自己喜歡的事情。」

記者：陳家昌

場地：La Rambla