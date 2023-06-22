【亞洲大學排名】本港3間大學入十大　浸大跌出百大

▲ 香港大學。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今（22日）發布「亞洲大學排名2023」，本港共5間大學打入頭百位，較去年少1間，而入榜的大學全列20位內，亦有3間列頭10大，其中港大續排第4，為排名最高的本地大學；其餘大學排名也均上升。

THE亞洲大學排名本年度共有669間來自31個國家或地區的大學參與，排名按教學（25%）、研究（30%）、引文（30%）、國際視野（7.5%）和知識轉移（7.5%），共13項指標評分。

去年排第91位的浸大，今年跌出首百位，本港今年僅5間大學上榜，其中港大、中大及科大續打進亞洲十大，港大穩佔第4位，而後兩者則分別升1及2位至排第6及第7，中大的排名為歷來最高；理大就升1位指第14名，城大則大升8位至第16名。

亞洲首三大亦連續4年，依次由清華大學、北京大學及新加坡國立大學大學佔據，內地大學在十大共佔4席，清華大學更是由2019年起蟬聯榜首。

THE亞洲大學首10名及本港大學排名

排名（按年變化） 大學 國家/地區 1 （不變） 清華大學 中國 2 （不變） 北京大學 中國 3 （不變） 新加坡國立大學 新加坡 4 （不變） 香港大學 香港 5 （不變） 新加坡南洋理工大學 新加坡 6 （上升1位） 香港中文大學 香港 7 （上升2位） 香港科技大學 香港 8 （下降2位） 東京大學 日本 9 （上升1位） 復旦大學 中國 9 （上升4位） 上海交通大學 中國 14（上升1位） 香港理工大學 香港 16（上升8位） 香港城市大學 香港

THE表示，亞洲大學的國際化（internationalisation）程度普遍提高，香港長期以來一直是亞洲一些最國際化大學的所在地，但本港大學在國際視野的平均分由去年的97.8微跌至97.3，提到香港的內地生激增，據大學教育資助委員會的數字，2021-22學年本港的內地生較再上一年度升13%。

THE又指，從亞洲大學研究被引用的次數可見，亞洲今年在全球知識及思想傳播上的影響力日益增強，亞洲大學過去5年「引文」的平均分也顯著提高，其中香港、沙特阿拉伯及內地的得分更高於全球平均水平。

中大校長段崇智表示，亞洲區內大學實力近年持續提升，對中大今年能創下佳績，在眾多優秀院校中脫穎而出，感到十分高興，會繼續努力，在教育及研究等各方面更臻卓越，再創高峰。

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記者：黃小冰