【香港小姐2023】第三輪面試成功搶人才　4大熱門佳麗IG私照大公開【多圖】

香港小姐在今日（6月22日）進行第3輪面試，雖然在首輪面試一如過往有不少「自信心強」的女士參加令不少網民「眼界大開」成熱討。到第二輪面試，經篩選後能夠留下來的都是質素甚高的佳麗，可是一些參加者卻因不同原因突然退選。

到今次第三輪，從中所見仍有不少優質佳麗繼續留抵，算是成功搶人才，當中擁有好身材「金髮蔡思貝」Juliana、被封「港版IU」莊子璇、「翻版范冰冰」王敏慈、黑面火辣學霸Michelle成今年大熱，而她們的IG亦有大量靚相。

最強Body Juliana

首輪面試時一頭金髮現身已大分搶鏡被封「金髮版蔡思貝」Juliana擁有好身材，早被封為大熱之一，結果亦的確順利殺入第3輪面試，相信除非她自己退選，否則絕對可以入圍甚至挑戰今年三甲位置。

22歲的Juliana經營網店售賣首飾，年紀輕輕已是一名老闆娘。首輪面試當天，她以一身密實造型示人，以白色西裝褸內搭配白色上衣，配上黑色長褲及白鞋，造型簡約。及至第二輪面試，Juliana當日穿上黑色吊帶裙示人，輕露事業線，略帶性感。到今日第三輪面試更是低胸裝出戰，十分進撃。

而在她的個人IG所見，平時有不少福利照，當中大方騷自己驕人的身材，豐滿上圍盡展。

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翻版范冰冰 王敏慈

在港姐首輪面試已被封「翻版范冰冰」的王敏慈就讀北京中央戲劇學院，演藝根底不容置疑。她五官精緻加上下巴尖尖，可是也因此惹網民懷疑她是「人工美人」。而王敏慈在第二輪面試解釋，只因化妝太重心所致。

後來，在網上有位自稱其閨蜜的網友指二人自2017年起相識，並在社交平台公開對方的學生舊照，力撐對方未曾整過容，更指她容貌至今依舊不變：「閨密從小就長得就是怎麼正…長得漂亮就一定有動過刀嗎？」

相中可見，穿上校服的王敏慈一臉素顏，眼大大臉尖尖，長得標緻，現時與以前分別不大，果然由細靚到大。不少網民更大讚她非常漂亮，不化妝也很美。的確，之後王敏慈再見大眾時，化妝較「輕手」，免再陷整容疑雲。而其IG有不少具文青氣息的仙氣照片。

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「港版IU」莊子璇

由首輪面試被傳媒稱「港版IU」莊子璇今年21歲，跟2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）一樣修讀營養學，未知能否跟師姐一樣成為港姐冠軍。

她一向不主攻性感，以表情甜美為賣點有鄰家女孩感覺，在其個人IG不少旅行及校內生活照，清純可愛甚具女友feel。

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火辣學霸 Michelle

來自新加坡的Michelle曾參加過當地選美比賽並奪獎項，而她還擁有香港大學財經系碩士學位，在選美經驗及學歷都有優勢外，她的提名人更是2017年港姐冠軍雷莊𠒇，可說贏在起跑線。

不過也許太自信，第二輪面試時邊咬香口膠邊影相被媒體感覺黑面囂張，不過正所謂「做人唔可以冇公關」，在第三輪面試即展笑容，始終打好關係將來的路較好走。

事實她本身在KOL界已有一點點地績，其個人IG已有1萬7千粉絲，當中有不少福利照，大騷傲人身材。

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