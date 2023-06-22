【THE高峰會】5年內增8間亞洲大學列全球百大　教育顧問解釋指因重視研究論文產量

▲ THE亞洲大學高峰會今（22日）踏入第二天，THE顧問Mei Mei Lim表示，在過去5年間，有8間亞洲大學打進全球百大排名。（湯致遠攝）

近年亞洲大學在全球影響力急增，根據本年泰晤士高等教育（THE）大學排名，本港有5間大學列全球百大，當中排名最高的港大維持亞洲第4位。THE與中大於周三（21日）起協辦一連3日的亞洲大學高峰會，吸引大批亞洲學者來港參與。THE顧問今（22日）指在過去5年間，新增8間亞洲大學打進全球百大排名，排名超越部分美國院校；分析亞洲大學注重研究論文產量，並解構得票來自亞洲學者的比例上升；另回應指人才流失影響高質素論文產出。

本年THE大學排名中，本港有5間大學列全球百大，較去年少1間；本地學府中，排名最高的港大維持亞洲第4位。而亞洲大學高峰會今（22日）踏入第二天，THE顧問Mei Mei Lim表示，在過去5年間，有8間亞洲大學打進全球百大排名；當中香港占兩席，指理工大學由2020年排名171，今年升至第79位，以及城市大學由2020年排名126，今年則升至第99位，排名更超越部分美國院校，如明尼蘇達大學。

Lim分析指，亞洲大學重視輸出（output）及成果（outcome），注重研究論文產量，引述數據指城大的頂尖期刊（top journals）數量由2012年的4成，持續上升至現今的6成，升幅達1倍；同時，她認為近年上榜大學的研究論文質素特別高（extraditionary high standard），在研究聲望（research reputation）、教學聲望（teaching reputation）、論文被引用次數（citation）方面的表現佳。

另外，投票給亞洲大學的亞洲學者比例上升，由2019年的14%，升至現今18%，上升4個百分點，Lim認為原因是「亞洲學者之間的認可度增加（increased recognition among Asia-based academics）」；她亦解構亞洲大學的票源大多來自年輕學者（低於26歲），數量由2019年的1成半，升至現時接近2成半，持續上升逾1成，形容在培養下一代的過程中，屬「極好迹象（very good sign）」，並直言美國大學的情況正正相反。

本地大學面對人才流失問題，Lim回應指，人才對全球而言都十分重要，尤其是年輕人才，形容人才流失會導致高質素論文的產出減少，影響大學優勢及競爭力。

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記者︰梁凱婷