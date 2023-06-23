【歌詞創作】浸大歌詞班譜寫家的故事　「AI尹光」盛行周耀輝稱流行音樂非商品

▲ 浸會大學歌詞創作班以「無常家」為主題，述說36個家的故事。（陳靜儀攝）

近日「AI尹光」在社會掀起討論。著名作詞人周耀輝回應指流行音樂非商品，需誠懇、「有血肉」，並帶領浸大歌詞創作班36名學生，各自按真實故事，填詞寫出「36個家的故事」，連結社區；有同學將在囚人士經歷寫入歌詞，亦有同學訪問中學教師，將其流產經歷化作歌詞，見證女性強大堅韌的力量。明日將舉行疫後首個畢業作品實體演出。

有網民藉AI模仿尹光的廟街式獨特唱腔，翻唱不同歌手的歌曲，引發社會熱烈討論。著名作詞人周耀輝認為，「流行音樂非商品」，當淪為商品只會失去特色，並認為創作需要誠懇、誠實，才能夠順着生命歷程，創作出與自己有關、有血肉、有生命的作品。他更形容，「每個人的初稿都像AI稿」，需要經不斷修改而得到改進。

▲ 著名作詞人周耀輝自2019年在香港浸會大學開設歌詞班，本年主題為「無常家」，述說36個家的故事。（陳靜儀攝）

歌詞創作班36名學生，各自按真實故事，填詞寫出「36個家的故事」，有同學寫出在囚人士經歷、車中泊故事等。周耀輝盼學生利用創作表達「家的多元」，與社區有所聯繫。他坦言，並無限制創作題材，相信學生思想成熟，能夠好好掌握、加以發揮，又希望他們在無常的變化中繼續學創作、「在界限中尋找自由」。

▲ 浸會大學歌詞創作班以「無常家」為主題，述說36個家的故事。（陳靜儀攝）

學生周子皓以中學教師Rene勇於面對流產的經歷，創作「月循環」的歌詞，形容歌曲「見證女性強大堅韌的力量」。在訪問過程中，他用坦誠的心連結受訪者，在咖啡店一同落淚，明白到面對不同人生課題時，其實不是非如此不可。在他眼裏，「生命是不停等候及失去的過程」，深明人無法控制生死循環，但他相信失去過後，總會在別處以其他形式歸還。

▲ 學生周子皓以中學教師Rene勇於面對流產的經歷，創作出「月循環」一曲的歌詞。（陳靜儀攝）

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記者：梁凱婷