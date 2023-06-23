【歌詞創作】李慧詩報讀浸大歌詞班存私心　盼日後繼續寫歌以音樂治療人心

▲ （左）李慧詩藉浸大歌詞創作班，創作《僥倖》一曲的歌詞，明白「活着是一件僥倖的事」。（陳靜儀攝）

單車世界冠軍李慧詩早前完成浸大創意及專業寫作文學士課程，在學期間慕名報讀填詞人周耀輝開辦的歌詞創作班，根據真實的無父無母男生經歷，創作《僥倖》一曲的歌詞，明白到「活着是一件僥倖的事」。李慧詩自言家庭背景複雜，為受訓更需長居宿舍，對「無家」感受極深。回顧2019年社會事件、疫情，她亦盼以音樂治癒人心，未來繼續寫歌、錄歌。

李慧詩表示，從小已經喜愛寫歌詞，盼在歌詞創作班學到想學的知識，形容報班「存在私心」，希望向周耀輝學習不同創作，冀擺脫外界對她既有印象的「正能量身份」，透過音樂的天馬行空，不止創作勇敢面對生命、一般情歌等類型的歌曲，而是創作蘊含更多情欲元素的歌曲。

今次創作主題為「無常家」，訴說「家」擁有不同面貌、定義。李慧詩藉訪問表哥（化名）從小與父親相依為命，中學畢業後獨自承受失去患病父親的傷痛，靠彈結他、繪畫自我療癒，生活慢慢變好的故事，創作出《僥倖》一曲的歌詞。她說，從中了解到生命的無常及不幸，令她明白「活着是一件僥倖的事」，故需好好活着。

李慧詩任全職運動員多年，經常出外訓練及比賽，甚少回家陪伴家人。她亦自言家庭背景複雜，曾思索自己為何不幸福，但漸漸釋懷，深明每個人都有他的故事、看似幸福的人亦有他的難處。

她指自己對「無家」的感受極深，回憶起過往入住宿舍時，需要到「電視房」看電視、又需拍卡，存在「被監視的感覺」，故形容宿舍「像一個家的存在，但又未能給予她家的感覺」，盡管如此她仍對搬離宿舍感到不捨。

回顧2019年社會事件、三年疫情，李慧詩坦言難以避免政治，但鼓勵大眾在政治以外，多關心及照顧身邊人的需要；她亦盼以音樂治療人心，未來繼續寫歌，甚至自己錄歌，以歌詞服務社會。

褪下運動員身份，李慧詩亦透過學習充實生活。她笑言，周耀輝在石門舉行創作工作坊時，自己曾戴上口罩及帽偷偷到場支持；在最後一堂歌詞創作班的課堂，與傑出運動員選舉頒獎典禮的時間相撞，她說結果學懂取捨，珍惜與一眾同學相處的機會。

記者︰梁凱婷

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