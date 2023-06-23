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【人工智能】170間中學已試行初中AI課程單元　有中三學生製AI監督電話儲物櫃防失竊　

社會 10:00 2023/06/23

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（左起）路德會協同中學助理校長鍾富源、教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑、中大機械與自動化工程學系研究教授任揚。（梁凱婷攝）

為普及創科教育，教育局推出初中人工智能課程單元，建議9月新學期安排初中接受10至14小時教學，盼於新學年加入全港資助中學的資訊及通訊科技課程。課程共設21個課節，一半涉及AI倫理道德及社會影響；170間中學已試行課程，反應正面。教育局現時未有ChatGPT指引，坦言並無水晶球預測之後有何創新科技，最重要是教導學生正面看待新科技、造福社會。

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AI影響未來世界及社會，中大機械與自動化工程學系研究教授任揚表示，初中AI課程單元教材由中大編製，共設3冊教科書，涵蓋21個課節，包括AI基礎技術、計算機視覺、電腦語音、虛擬現實、機器人、未來的工作等單元，內容約一半涉及AI倫理道德及社會影響，形容為「撮取最重要的元素」；他更指170間中學已試行課程，反應正面。

路德會協同中學已試行課程，助理校長鍾富源指，學校會先教授學生有關技術的原理，包括擴充板、AI鏡頭等，再安排學生花2至3堂進行專題研習，製作衍生產品，或是完成工作紙等探究練習，舉例指有中三學生製成以AI監督的電話儲物櫃，防止出現失竊情況，貼合校園及社會需要。

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然而，教育局未有公布有關ChatGPT的使用指引。教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑坦言，科技發展不會停止，並稱「並無水晶球預測之後有何創新科技」，最重要是需教導學生以正面的價值觀及態度看待新科技，並善用有關科技以造福社會。他相信教師有專業能力判斷，鼓勵學生以合規矩、合法的方法處理資訊，理解到知識產權、原創等概念。

教育局目標於2024至2025學年前，至少四分之三資助小學於高小推行強化編程教育，連庭傑回應指，九成九的小學已推出強化編程教育，意味超出STEAM關鍵績效指標（KPI）目標。

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記者：梁凱婷

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