【觸電意外】 41歲女子沖涼時熱水器漏電觸電亡 專家：電熱水器的使用壽命為6至8年　

▲ 熱水器漏電，41歲女子沖涼觸電倒地亡，專家：電熱水器的使用壽命為6至8年。

沖涼時要小心用電！近日，内地一名41歲女子在家中沖涼時，因熱水器漏電，不慎觸電倒地，其室友發現時已呼之不應，最終不治身亡。

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綜合内地媒體報道，6月13日晚上，深圳寶安區某居民家中，因熱水器漏電，一名41歲女子沖涼時觸電倒地，其室友發現後立即召救護車急救，惟醫護人員為其施行心肺復甦術（CPR）等急救措施1小時後，仍搶救無效身亡。

報道指出，過往亦有不少家居觸電的奪命事故發生。今年以來，深圳接診觸電受傷人數達15人。根據國家統計局數據，內地因觸電造成的死亡人數年均超過8000人。

深圳市急救中心專家表示，電熱水器的使用壽命通常為6至8年，如超過年限還在繼續使用，會存在安全隱患，需要及時更換。同時，專家又給出4個建議，以確保使用電熱水器時的安全。

1.不要買劣質產品

市面上超低價或二手的電熱水器，一般沒有漏電安全保護裝置或是裝置已失效，因此為了安全不要貪便宜買劣質的電熱水器。

2.每月自檢漏電保護開關

每個月按一次漏電保護開關，模擬家庭線路中出現漏電問題，用以觀察空開的漏電保護功能是否正常。

3.洗澡前先斷電

儲水後，將熱水燒到指定溫度，然後斷開電源再洗澡。邊洗邊加熱會增加觸電隱患。

4.定期更換電熱水器的鎂棒

自來水中含有大量的鈣鎂離子，在電熱水器的持續使用中，會附著並腐蝕其内膽和加熱的鎂棒，一旦内膽腐蝕或熱管腐蝕穿孔，也會有漏電的危險。

據本港醫療輔助隊資料顯示，電燒傷是電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。

處理方法

在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）

如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法。

如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥。

處理燒傷。

盡速將觸電者送院。

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責任編輯：羅嘉欣