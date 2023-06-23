【學歷差距】男友名校碩士畢業　女生學歷低感自卑：覺得配不上他

▲ 女生有感自己學歷低，配不上名校碩士畢業的男友。

雖說愛情無分年齡界限，但事實上不少人擇偶都會有既定條件，例如學歷、家境和收入等。有台女早前在網上討論區發文，畢業於私立大學的她，有感配不上頂尖大學碩士畢業的男友，自卑的心態令她在出席男方聚會時，都會感到不自在。

有台灣女網民在「Dcard」發文指，她與男友學歷有差距，自己是私立大學畢業，但男友卻是頂尖大學的碩士，而男友的前女友也是名校出身。雖然男友不介意她的學歷，也不覺得有配不上的問題，更鼓勵她努力不斷學習，但她仍很介意。

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每當要與男方友人聚會，她就會感到不自在，擔心被人私下議論，讓她感到愈來愈難受，常常覺得自己再怎樣努力，還是差了一大截。

明知心裡面的自卑只能靠自己解決，但還是好難受，到底要怎麼樣才能讓自己過去...

文章引起網民熱論，不少人認為是事主多慮了，如果男友在意學歷，根本不會跟她一起，「是跟人在交往，還是跟頭銜啊？」、「各自有各自的專長，也看到對方的優點，這樣就夠了」。

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責任編輯:王明芳