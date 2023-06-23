  • 30°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學歷差距】男友名校碩士畢業　女生學歷低感自卑：覺得配不上他

親子 09:49 2023/06/23

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

女生有感自己學歷低，配不上名校碩士畢業的男友。

雖說愛情無分年齡界限，但事實上不少人擇偶都會有既定條件，例如學歷、家境和收入等。有台女早前在網上討論區發文，畢業於私立大學的她，有感配不上頂尖大學碩士畢業的男友，自卑的心態令她在出席男方聚會時，都會感到不自在。

有台灣女網民在「Dcard」發文指，她與男友學歷有差距，自己是私立大學畢業，但男友卻是頂尖大學的碩士，而男友的前女友也是名校出身。雖然男友不介意她的學歷，也不覺得有配不上的問題，更鼓勵她努力不斷學習，但她仍很介意。

最新影片：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】10分鐘自製冰鎮芒果沙冰　炎炎夏日食一口透心涼

每當要與男方友人聚會，她就會感到不自在，擔心被人私下議論，讓她感到愈來愈難受，常常覺得自己再怎樣努力，還是差了一大截。

明知心裡面的自卑只能靠自己解決，但還是好難受，到底要怎麼樣才能讓自己過去...

文章引起網民熱論，不少人認為是事主多慮了，如果男友在意學歷，根本不會跟她一起，「是跟人在交往，還是跟頭銜啊？」、「各自有各自的專長，也看到對方的優點，這樣就夠了」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:王明芳

 

相關文章

【兩性關係】妻子帶人踢門捉姦與情婦對質 出軌丈夫持菜刀掐妻頸
16:54 2023/06/22
【兩性關係】妻子帶人踢門捉姦與情婦對質 出軌丈夫持菜刀掐妻頸
【臭腳送壽司】頑童抬高雙腳放近迴轉壽司帶　家長懶理激嬲食客︰好嘔心！
18:24 2023/06/22
【臭腳送壽司】頑童抬高雙腳放近迴轉壽司帶　家長懶理激嬲食客︰好嘔心！
【校服打卡】小紅書潮流内地遊客穿香港校服打卡　邊套校服全港最經典？
18:50 2023/06/22
【校服打卡】小紅書潮流内地遊客穿香港校服打卡　邊套校服全港最經典？

你可能感興趣

【兩性關係】妻子帶人踢門捉姦與情婦對質 出軌丈夫持菜刀掐妻頸
16:54 2023/06/22
【兩性關係】妻子帶人踢門捉姦與情婦對質 出軌丈夫持菜刀掐妻頸
【臭腳送壽司】頑童抬高雙腳放近迴轉壽司帶　家長懶理激嬲食客︰好嘔心！
18:24 2023/06/22
【臭腳送壽司】頑童抬高雙腳放近迴轉壽司帶　家長懶理激嬲食客︰好嘔心！
【校服打卡】小紅書潮流内地遊客穿香港校服打卡　邊套校服全港最經典？
18:50 2023/06/22
【校服打卡】小紅書潮流内地遊客穿香港校服打卡　邊套校服全港最經典？
拍拖 家庭關係 大學教育 網絡熱話

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌