【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸　觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還

▲ 鐵達尼沉船附近發現殘骸，觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無人生還。

載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」，自18日下潛後在大西洋海域失聯，儘管多隊搜救隊已連續多日日以繼夜地搜索，惟潛艇所屬的母公司美國「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）已於今日（23日）凌晨發布聲明，指潛艇中的5名乘客已經不幸死亡。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）官員亦宣布，在距離鐵達尼號沉船約488公尺發現泰坦號殘骸，估計潛艇曾發生內爆。

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綜合外媒報道，海洋之門探險公司表示，相信泰坦號內部可維持96小時供應的氧氣已經耗盡。美國海岸防衛隊代表John Mauger亦在記者會上表示，搜救隊曾使用遙控海底探測車，於海面下4000米，即泰坦號失蹤的搜索區域內發現了一片殘骸區，距離鐵達尼號沉船的船首約488米；隨後一名官員在記者會上指出，搜救隊共發現5塊碎片，用以識別為泰坦號殘骸，包括前端鼻錐、鉛體尾端。

美國海岸警衛隊認為，殘骸區找到的潛艇碎片與「災難性爆炸」跡象相符，5名乘客的屍體搜索工作仍將持續進行，但由於搜索環境困難，前景仍然相當不明朗。

泰坦號的5名乘客，除了泰坦號所屬公司「海洋之門探險」美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛艇的駕駛人拉許（Stockton Rush），還包括58歲英國億萬富豪暨探險家哈丁（Hamish Harding），以及48歲巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood），達武德父子都是英國公民。77歲法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）也在潛艇內，他曾造訪鐵達尼號沉船數十次。

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責任編輯：羅嘉欣