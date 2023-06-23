【明星減肥】55歲伊能靜飲豆漿瘦身　兩孩之母戒兩樣食物保少女身形

▲ 55歲伊能靜仍很少女。

55歲台灣藝人伊能靜，無論身形及樣貌都比真實年齡年輕，她不時在社交平台分享瘦身秘訣。她最近便推介豆漿，用此作代餐保持苗條，丈夫秦昊便因此方法減掉10kg。

▲ 55歲她仍能保持纖瘦。（相片：伊能靜微博）

自製豆漿食譜

伊能能在微博分享，她們一家早上必飲一杯豆漿，豆漿含有豐富大豆異黃酮，熱量卻是牛奶的一半都不到，是上佳的膳食纖維。

因為愛喝豆漿，伊能靜自己研究豆漿食譜，像經期時她會喝黑糖老薑豆漿。

早期她為丈夫秦昊訂定瘦身食譜，只喝豆漿怕飽足感不夠，便採取代餐法炮製豆漿燕麥碗，將燕麥配豆漿，飽足感、纖維質齊備，女士們Keep Fit外形都合用。

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秦昊因拍戲而需要快速回復瘦削身型，而導演更下旨希望他能夠瘦到有棱角，於是伊能靜親自製定丈夫的減肥餐單，一個周期為5天。

餐單第一天只能喝不加糖豆漿，其餘日子都是蔬果為主，如粟米棒、火龍果、蘋果、藍莓、西蘭花、菠菜、生菜，到第四天才可有肉下肚，如水煮蝦。

雖然秦昊快速瘦了10KG，但伊能靜發文時就強調「不推薦任何人」，還警告網友：「秦昊實施此餐單時曾經餓到軟腳」。

▲ 她為丈夫秦昊訂定瘦身餐單，短時間減掉10KG，但因餐單「難捱」，她強調並不推薦大家跟隨。（相片：伊能靜微博）

生第二胎後狂減14Kg

愛美的伊能靜，其實生完第二胎後體重曾直逼70kg，後來憑着堅強信念，狂減14kg，回復少女體態。

她曾在社交平台分享瘦身秘訣，指會吃很多高蛋白食物，但麵包、麵不會吃、也不喝含糖及冷凍飲品、不吃零食，煎煮炒炸也盡量少沾，以免攝取太多熱量。

曾有人問她如此吃法人生有何樂趣？她回答：「我的樂趣就是美啊！」更寄語各位女士們：「我55歲，我很愛自己，姐妹們，你也要愛任何時刻的自己。」

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記者：周美好