【東張西望】炮台山住宅區開「紙紮祭品展覽」　 疑非法經營殯儀服務

▲ 《東張西望》揭發非法經營殯儀服務。

《東張西望》昨日報導炮台山油街有店鋪非法經營殯儀有限公司！該區有不少住宅大廈及商業大廈，更有兩間酒店，可謂熙來攘往。某住宅大廈商場裡一間雙連地鋪，當中有不少紙紮擺設，更甚有「故事性」。

當中包括壽衣、金銀橋、紙紮公仔、「三缺一」打麻雀、妹仔及大屋等，整個地府場景展現眼前，地鋪更在商場門口，街坊每天經過也望見。

《東張西望》主持梁菁琳訪問一名女街坊，她表示4月開始擺放： 「個心好似寒一寒咁，夜晚就呢輪都少落去，夜媽媽見到啲咁嘅嘢，我哋啲古代人都驚驚哋㗎嘛。」

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影響街坊心情

大廈居民稱起初店鋪的玻璃全部封晒，之後見到裝修工人掛了一個白燈籠出來，就心知不妙。

有居民表示感覺恐怖，會選擇兜路行，他說：「影響我地行出行入的心情，唔想有呢啲事發生，希望可以平平安安做生意。」亦有居民表示起初以為是紙紮文化，看清楚才知道被誤導。

不少居民反對店鋪經營殮葬生意，但敢怒不敢言，對面的車行更以紙皮擋著店舖的玻璃，連負責人也不敢留在店舖，貼出告示叫客人找她請先打電話。

一站式殯儀服務

不過店鋪招牌寫著「殯儀有限公司」，更附有聯絡電話，而根據食環署的發牌條例，招牌上不可以有「殯儀」二字，而且必須遮蔽店舖，此店舖擺明知法犯法。

《東張西望》根據招牌上的QR碼，瀏覽該殯儀公司的網頁，他們提供一站式殯儀服務兼列明價錢。

根據《殮葬商規例》，承辦殯儀相關業務的公司要向食環署申請殮葬商牌照，當中的發牌要求相當嚴謹。《東張西望》訪問了殯儀業商會理事長郭凱邦，殮葬商要有擁有殮葬商牌照和殯儀館牌照。

另外於2008年，殮葬商牌照列明不可以存放棺木和骨灰，殯儀用品亦不可以展示於殮葬商店鋪內。

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《東張西望》從食瓖署網頁名單上更查不到有關這間公司的名字，之後《東張西望》主拎嘗試根據網上的地址尋找辦公室，但中途收到消息見到該店舖的業主，於是立即折返。

主持詢問他有關店舖的事情，他「一問三不知」，然後便急步離去。