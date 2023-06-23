【#ME TOO】NONO再被爆料網約15歲女童　「進擊的陳宣裕」約足兩年私訊內容曝光

▲ NONO再被爆料網約15歲女童。

台灣諧星NONO（陳宣裕）日前被爆性騷擾事件，「小紅老師」爆料曾遭到職棒球員的經紀人房間強壓，於是她向NONO求救，沒想到對方趁載她時將手伸內褲，甚至揉胸部。

「小紅老師」發文後收到逾20人私訊爆料，闡述遭到性騷甚至侵犯，其後更開記者會，希望NONO能和黃子佼、炎亞綸一樣誠心向所有受害者們道歉。其後NONO則在社交平台表示停止演藝工作並會「誠心深刻反省」。

【#ME TOO】NONO遭約20名女士指控性侵 受害人「小紅老師」：會有更多人跳出來

▲ NONO再被爆料私約15歲女童。（Facebook圖片）

私約15歲女童

昨日（6月22日）再有一名女性在討論區發文，以「NoNo也約過我」為題，指自己於15歲時曾被對方透過Facebook私約：「前天他被爆我不意外，當時我也是未滿20歲，之後找對話還在。」

NONO斷斷續續於2011年11月至2013年9月私訊該名女網友，對話內容第一句已讚「很可愛」，接著問她家住哪兒、在哪間學校讀書等，不但邀請她來台北遊玩，更進擊地表示可以去接她。

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她將對話截圖公開後，網民留言表示幸好沒有應約，否則可能成為其中一位受害者，並直呼：「只找年輕女孩很噁心啊！幸好你沒出去。」

而女網友亦回覆：「完全不會想出去，不過還是很替受到傷害的女孩惋惜。」不過，有網民指對話截圖不完整，質疑刪除了部分對話。

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