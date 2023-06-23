【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」期間廟街快閃Busking　Joyce被指為箍煲男友放病假

▲ 鄭欣宜（Joyce）於「失蹤」期間被發現現身廟街快閃Busking。

鄭欣宜（Joyce）自從3月開個唱後，在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」成大贏家，可是她均「失蹤」沒有出席頒獎禮，甚至連個人IG自4月26日之後也再沒有更新。

欣宜經理人林珊珊早前回覆傳媒指她「療傷之中」，不過有報導指Joyce早前於廟街快閃Busking被野生捕獲，很多歌詞都關心其「失蹤」詳情。

【樂壇天后】鄭欣宜 「失蹤」兩個月疑因戀情告急 Joyce惹怒公司被掟入「雪櫃」

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曾廟街快閃Busking

欣宜近2個月「失蹤」，不過有報導指她於上月曾與男友Derek及髮型師好友Benjamin三人遊東京，而欣宜被發現已回來香港，早前更到廟街快閃Busking，並與途人合照留影。

但她至今一直未有公開露面或出席任何活動，一度令其公司及歌迷十分擔心。

鄭欣宜突然「失蹤」兩個月 經理人林珊珊親證Joyce身體出問題

▲ 《十大中文金曲頒獎音樂會》。

缺席兩大音樂頒獎禮

Joyce所屬唱片公司指她因身體不適而缺席港台及ViuTV的頒獎禮，有指Joyce的經理人、化妝師及舞蹈員在港台頒獎禮舉行當日，早已抵達現場做準備，主角Joyce是大玩「臨時甩底」。

至於「甩底」原因則有傳Joyce在頒獎禮舉行當日與男友Derek感情生變，唱片公司同事落力氹她開心，可惜事與願違，變成Joyce與公司同事嘈交，就決定Joyce缺席頒獎禮。

▲ 《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》。

林珊珊稱欣宜正療傷

有指「拍拖第一」的Joyce因缺席頒獎禮而惹怒公司，被「雪藏」作為懲罰。

Joyce的蹤令好友及粉絲都十分關心，而林珊珊日前曾向傳媒交代其身體情況：「的確係病咗，療傷之中。」她又希望大家給予Joyce時間，強調：「其他細節不再透露。」

然而，有消息指「療傷之中」的Joyce是戀情告急，「失蹤」為箍緊身為花店老闆的男友Derek。

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赴東京拍拖「箍煲」

Joyce的男友Derek現年38歲，是花店The Floristry老闆、曾到英國留學，更有養斑點狗，與Joyce可謂十分投緣。

據知Joyce在上月底，與男友、外籍髮型師Benjamin現身日本主題樂園，慶生之餘似乎也是「箍煲之旅」！

去年2月初，Joyce亦背著The Floristry的tote bag拍照，發文表示「 This wild heart never stops 」似乎當時已經與Derek蜜運當中。

▲ Joyce與Benjamin的緋聞傳了好幾年。（IG圖片）

曾與髮型師傳緋聞

另外，Joyce與Benjamin的緋聞傳了好幾年，二人不時在社交平台上有互動，而且相片中的舉止親暱，儼如一對熱戀中的情侶。

在今年4月26日，Joyce上載與Benjamin在酒店內的合照，隨即惹來公開關係之說。相中的Joyce與Benjamin同樣露出「雙下巴」，自然又可愛。二人分別欣宜揹住對方，男方更直接把手放在Joyce的胸前，未有半點避忌呢！

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