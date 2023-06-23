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【街頭傷人】大埔廣福邨青少年周二晚遇襲　警方大埔及將軍澳拘3男

社會 10:36 2023/06/23

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大埔警區反三合會行動組於昨日及今日分別在大埔及將軍澳拘捕三男。（資料圖片）

20日晚上在大埔廣福邨發生的傷人案，十多名青少年在廣福邨遭遇襲擊。大埔警區反三合會行動組於昨日（22日）下午在大埔拘捕一名35歲姓陳本地男子，以及今日（23日）凌晨在大埔及將軍澳分別拘捕一名29歲姓何本地男子及一名23歲姓曾本地男子，該3名男子涉嫌傷人，現正被扣留調查。

事件發生在本周二（20日）晚11時許，有十多名青少年在廣福邨廣禮樓對開乒乓波檯聚集，突然有十多人從一輛私家車及2輛新界的士下車，手持刀、棍和玻璃樽等走近，並用棍襲擊該批青少年，部分人被打傷，亦有人走避期間跌倒；兇徒逞兇後登車向廣宏街方向逃去。警方及救護員接報到場，發現5名傷者，他們頭、手及膝頭等受傷，全部人清醒，由救護車送往那打素醫院治理。傷者報稱沒有與人結怨，也不認識涉案兇徒。

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記者：解青羽

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罪案 廣福邨 大埔 將軍澳

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