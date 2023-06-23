【街頭傷人】大埔廣福邨青少年周二晚遇襲 警方大埔及將軍澳拘3男
社會 10:36 2023/06/23
20日晚上在大埔廣福邨發生的傷人案，十多名青少年在廣福邨遭遇襲擊。大埔警區反三合會行動組於昨日（22日）下午在大埔拘捕一名35歲姓陳本地男子，以及今日（23日）凌晨在大埔及將軍澳分別拘捕一名29歲姓何本地男子及一名23歲姓曾本地男子，該3名男子涉嫌傷人，現正被扣留調查。
事件發生在本周二（20日）晚11時許，有十多名青少年在廣福邨廣禮樓對開乒乓波檯聚集，突然有十多人從一輛私家車及2輛新界的士下車，手持刀、棍和玻璃樽等走近，並用棍襲擊該批青少年，部分人被打傷，亦有人走避期間跌倒；兇徒逞兇後登車向廣宏街方向逃去。警方及救護員接報到場，發現5名傷者，他們頭、手及膝頭等受傷，全部人清醒，由救護車送往那打素醫院治理。傷者報稱沒有與人結怨，也不認識涉案兇徒。
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記者：解青羽