【泰坦號慘劇】泰坦號乘客無一生還　《鐵達尼號》導演占士金馬倫悲嘆：有人多次不理警告

載著5人前往探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）周日（6月18日）失蹤後，美國海岸防衛隊在香港時間6月23日凌晨召開記者會表示，已找到泰坦號的殘骸，5名乘坐者估計於潛水器內爆中罹難，其中包括營運泰坦號的公司「海洋之門」總裁拉什（Stockton Rush），他也是潛水器的駕駛者白宮也發聲明向家屬致哀。

於昨日（6月22日）在海底發現「殘骸場」，執導經典荷里活片《鐵達尼號》（Titanic）兼深海探險家占士金馬倫（James Cameron））接受《ABC》訪問指，今次事件是鐵達尼號的歷史翻版，並批評拉什是釀成慘劇的元兇。

【歷史重演】鐵達尼沉船附近發現殘骸 觀光潛艇泰坦號疑內爆5乘客無一生還

與鐵達尼號慘劇相似

曾深潛探索鐵達尼號殘骸33次的占士金馬倫表示：「很多深潛工程界人士之前已對這個潛水器十分關注，有些業界頂尖人物甚至寫信給那間公司，指出他們所做的以載客來說太過實驗性，需要接受安全認證。」

他續指，這次悲劇與鐵達尼號慘劇有相似之處，不只悲劇在同一地點發生：「鐵達尼號船長在收到重覆警告後，仍然在一個沒有月光、能見度低的晚上全速撞向冰山，結果令很多人喪生。全球也有各種潛水行動，卻在同一地點發生類似的悲劇，也是有人不理會多次警告，我覺得很出奇，實在頗為超現實。」

最新影片推介：

網民製爆炸模擬影片

另外，據《紐約郵報》報道，有網民於今日在Tiktok上傳「爆炸模擬影片」，從中可見整艘潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30 毫秒（ms），罹難者難來不及反應就瞬間死亡。



所上傳的模擬「泰坦號」內爆過程影片約6秒，可見潛水器在下降過程中突被強大水壓「壓扁」，接著爆炸碎裂，只剩下氣泡和殘骸。

原PO表示：「當一面金屬和海水將船的一端撞向另一端時，船體會立即將潛艇中的空氣加熱到太陽表面的溫度，這一切都在約30毫秒內完成，對船上可能存在的任何生命來說，死亡都是瞬間發生。」

▲ 網民製泰坦號爆炸模擬影片。