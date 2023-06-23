【慳錢節能】港男24小時長開冷氣僅收$273超平電費單　公開2招慳錢節能秘笈

▲ 港男24小時長開冷氣，僅收$273超平電費單，公開2招慳錢節能秘笈。

天氣炎熱少不免經常開冷氣，收到電費單時更感覺「肉赤」。不過，有港男在近乎全天候24小時長開冷氣情況下，月電費單竟僅收$273，超平費用引起討論。

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事主在Facebook群組「家居裝修分享谷」發文，表示自己近日收到電費單，銀碼比想像中便宜。根據照片所見，事主家中電費由5月18日算至6月14日，約1個月使用256度電，帳單金額僅$273，令事主直言「好抵」：

$273蚊電費我覺得係勁平。

事主補充指，因近期炎熱，自己又每星期放4日假，放假時全日24小時冷氣不停；而無論放假或上班，在晚上睡覺時也都習慣開冷氣再加開抽濕機。換言之，事主家中近乎每星期7日全天候開著冷氣。

公開2招慳錢節能秘笈

事主毫不吝惜地用電，一個月電費亦只$273，引起網民好奇是如何做到。對此，事主直言這月電費未算最平，他大方公開慳錢節能秘笈：

冷氣溫度

事主開冷氣時，習慣開機時設定溫度為18度；2.5小時後，調高至25度。

電器選用具變頻功能

事主家中主要電器有2部雪櫃、變頻式分體冷氣機及抽濕機。除了冷氣機選用變頻式，若雪櫃及洗衣機也配合有變頻功能，可望進一步壓低電費。

雖然事主只需繳交甚低電費是好事，但有網民卻質疑「一定冇可能」，稱自己在不開冷氣情況下，每月電費都要$500左右。亦有人覺得，事主公開的低廉電費或已扣減津貼，實際費用應該較高；而電費的高低除了受電器是否具變頻功能外，家居面積、電器新舊等因素都有影響。

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責任編輯：羅嘉欣